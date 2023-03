NA SEBI SAMO PEŠKIRIĆ! Kija Kockar raspalila maštu muškarcima, u ovakvom izdanju je do sada niste videli (FOTO)

Pevačica i rijaliti pobednica Kristina Kija Kockar privlači pažnju kako svojim izjavama u medijima tako i izgledom, koji je kako mnogi komentarišu nikada bolji.

foto: Ana Paunković

Kockareva često kači fotografije na svom Instagramu, ali retko kada imamo prilike da je vidimo u golišavim izdanjima. Kija se sada malo oslobodila, pa objavila fotku koja je izazvala pravu buru na društvenim mrežama.

foto: Kurir televizija

Pevačica je pozirala u toaletu sa peškirom na sebi a malo je falilo da bujne grudi ispadnu i Kija pokaže previše.

foto: PRINTSCREEEN INSTAGRAM

Podsetimo, Kija je nedavno dospela u žiži interesovanja zbog izjava o bivšem suprugu Slobi Radanoviću, što je naišlo na mnoštvo pozitivnih i negativnih reakcija. Kija je otkrila da je Sloba svojevremeno "špijunirao" dok su bili u braku.

foto: Damir Dervišagić, Đorđe Bukvić

- 2015. ili 2016. kada smo živeli suprug i ja. On je bio u Beogradu ja u Abu Dabiju. Ja sam slučajno čačkala po laptopu, i slučajno naišla na aplikaciju za praćenje, hteo je da me špijunira. Ja sam našla da se on dopisivao sa nekom bivšom devojkom, sam sebe je zeznuo - zaključila je Kija u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs/S.B.

