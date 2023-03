Iako je prošlo samo nedelju dana od pesme za evroviziju i dalje svi komentarišu nastup ponednika ovog takmičenja koji će predstavljati Srbiju na evroviziji, Luka Bleka.

foto: kurir televizija

Mogli su se čuti i pozitivni i negativni komentri na njegov nastup, a evo šta je o tome imao da kaže Aca Lukas:

- Pesma? Odvratna. Nastup? Odvratan! Sve odvratno. Svaka čast tom dečku. Dečko je l'? Recimo. Mislim...sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival namenjen za takve stvari. To radi ceo svet, ne samo Srbija. Vidi šta su Hrvati poslali. Sačuvaj Bože. Ja sve razumem i ove klince što rade i Relju, Rastu, Jalu i ostale, ali ovo na Evroviziji to definitivno nije muzika. To su neki performansi. Satanistički, odvratni.

01:33 TO NIJE MUZIKA, TO JE SATANISTIČKI PERFORMANS! Aca Lukas ocrnio pobednika pesme za evroviziju OPLEO I PO HRVATSKOM BENDU

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud