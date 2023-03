ZVEZDA GRANDA MOLI ZA POMOĆ! Bori se sa OZBILJNIM problemom, javno se požalila: "Ne mogu više, to ne PRESTAJE"

Učesnica takmičenja "Zvezde Granda" Atomska Mina požalila se fanovima da pati od insomnije na koju utiče stvar koju ne može da kontroliše zbog čega se javno oglasila i zatražila pomoć.

- Molim ljude da mi pomognu. Zaneramićemo to što ustajem za 3 sata i imam inosomniju, ali imam je delom zbog toga što ne prestaju predmeti da mi pucketaju po stanu - počela je Mina, zatim detaljno i objasnila kako se to manifestuje.

- Legnem lepo da spavam, pukne mi cipelarnik, pa pukne frižider, pa sto, pa polica i samo pucketa sve vreme različiti predmeti i taman da zaspim ono nešto pucka, kao da se to drvo otpušta ili ne znam. Onda uplaim televiziju da ne čujem to pucketanje i ne vredi, ide normalan program dok ja ne upalim, kako ja uključim to kreču da se deru, da se tuku, to kreće horor, noževima da se bodu. Ja ne mogu više - ispričala je pevačica koja se nada da če joj neko pomoći da prevaziđe ovaj problem.

Podsećamo, mlada pevačica je nedavno otkrila i svoj ljubavni status.

- Na ljubavnom planu nemam nikoga i ništa, samo ljubav prema sebi, za sada (smeh). Uživam u tome da nikome ne dugujem ništa, ni objašnjenje, ni javljanje kada stignem kući, ni zašto sam ovo ili ono uradila. Tako da polako– tvrdi pevačica.

Kurir.rs/Grand online/Blic

