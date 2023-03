"AKO SUD ODREDI NOVČANU KAZNU, DAĆU JE DECI SA POSEBNIM POTREBAMA" Snežana Đurišić o pokretanju tužbe protiv ZG i njegove majke

Snežana Đurišić u procesu je podnošenja tužbi protiv bivšeg učesnika "Zvezde Granda" Dušana Vukadinovića i njegove majke Nate koji su je javno optužili da im je tražila novac kako bi on prošao u dalji krug takmičenja.

Ona u svom saopštenju navodi da joj je jedino bitno da se dokaže istina i da će, ukoliko sud odredi novčanu kaznu nju preusmeriti u humanitarne svrhe. Inače, novčana kazna za krivično delo uvreda po zakonu može da iznosi od 150.000 do 450.000 dinara, s obzirom na to da je uvreda izrečena putem sredstava javnog informisanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Ovim putem želim da se obratim svima koji se na prljav i nečastan način bave časnim ljudima. Prijatelji koji me poznaju kažu da spadam u ovu drugu kategoriju. Kako god: želim da vas obavestim da nikakve izjave nisam davala uopšte, a ne posebno ove koje se tiču pravosuđa, odnosno kazni za učinjena dela. U postupku sam podnošenja tužbe, isključivo radi zadovoljenja odnosno ustanovljenja istine, a istina je da nisam ni pomenula, a kamoli tražila bilo kakav novac. Stavljanje u usta reči koje nisam izgovorila je pre svega laž, kleveta i prljava igra. Ko god me neosnovano i bez dokaza povredi, snosiće odgovornost. Slučaj o kojem je reč ovih nedelja je predat advokatu koji će pokrenuti tužbu. To je istina i ništa drugo - kaže Snežana i nastavlja:

- Takođe mi je žao malicioznih i zlobnih osoba koji se oglašavaju na društvenim mrežama sa neprimerenim komentarima koji govore isključivo o njima. Toliko zla i mržnje prosto je neshvatljivo, a nameće se i ono jednostavno pitanje zašto? Ne mrzim ih, samo mi ih je žao. Ukoliko sud odredi bilo kakvu novčanu kaznu, odreći ću se iste u korist lečenja dece sa posebnim potrebama - navodi Snežana.

Kurir.rs

Bonus video:

04:07 EKSKLUZIVNO Snežana Đurišić po prvi put o AFERI MITO, otkrila zbog čega je imala problem sa Dušanom, a ovo je rekla NJEGOVOJ MAMI