ZAŠTO LUNA I MARKO ĆUTE U JEKU PRIČE O NJIHOVOM RAZVODU? Prave MARKETING, hoće VEĆU ZARADU! Šok tvrdnje njihovog prijatelja

Kao bomba odjeknula je vest da u ljubavnom gnezdu Lune Đogani i Marka Miljkovića više ne cvetaju ruže.

Sve je počelo od Luninog rođendana, koji joj Marko - što nije bio slučaj prethodnih godina - nije javno čestitao. Takođe se nije pojavio na njenoj zabavi, a na društvenim mrežama u poslednje vreme nema njihovih zajedničkih fotografija.

Međutim, kako saznajemo od izvora bliskog porodici Đogani-Miljković, nisu posredi loši odnosi, već navodno marketinški trik zarad klikova i veće zarade!

Prema priči izvora bliskog bračnom paru, u njihovom odnosu je sve u najboljem redu, iako su mnogi posumnjali na najgore zbog zanemiravanja zajedničkog Jutjub kanala, na kojem su bili ažurni prethodnih nekoliko godina.

Lajkovi

- Luna i Marko se ne razvode, to su gluposti. Sve i da je došlo do prekida, ne bi to radili na tako providan i očigledan način. Miljković je pred Lunin rođendan sređivao frizuru, što mene definitivno ne upućuje na raskid. Mislim da od cele priče prave marketing. Pa oni po profesiji i jesu influenseri. Lunina pesma koja je tek izašla nije najbolje prošla, za razliku od prethodnih. Ovakav vid reklame, kad se priča o njima, dobro će im doći, a tek kad se prvi put budu oglasili na Jutjub kanalu... Mislim da će dobiti gomilu lajkova i pregleda! - priča izvor dobro upućen u dešavanja, a potom navodi da je nedavno i sreo Miljkovića:

- Sreo sam Marka, proćaskali smo nakratko, a onda mi je poručio da žuri da se nađe s Lunom da zajedno šetaju dete.

Golicanje mašte

Podsetimo, kad su počela nagađanja i spekulacije o njihovom lošem odnosu, posetili smo njihov komšiluk. Tada smo sreli Marka, koji se uputio ka njihovom zajedničkom stanu. On nam je tada otkrio da je u njihovom odnosu sve u najboljem redu.

- Bio sam jako bolestan. Uostalom, vidite da ulazim u zgradu, nisam se odselio, a to znači da je sve u najboljem redu - rekao je Miljković za Kurir, a na naše pitanje zašto supruzi nije javno čestitao rođendan, kao što je to uvek radio, našalio se:

- Da novinarima malo zagolicam maštu.

Inače, Luna Đogani i Marko Miljković su u 2022. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili vrtoglavih 100.000 evra. Oni su zahvaljujući ovoj sumi oborili sopstveni prošlogodišnji rekord, a shodno novonastalim burnim dešavanjima koji intrigiraju javnost, veruje se da će to duplirati.

