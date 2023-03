RADA MANOJLOVIĆ OVE GODINE BIĆE TEŠKA 380.000 €! Po nastupu 8.000 €, a ima SUPER taktiku na bakšiš: Neću dobre noge da sakrivam

Pevačica Rada Manojlović na svom Tviter nalogu objavila je fotografiju na kojoj se može videti da ima zakazane nastupe sve do kraja godine, a uz sve to je dodala i jedan veoma zanimljiv komentar.

Rada je početkom ove godine napravila veliki iskorak u karijeri i odlučila da promeni ceo svoj tim sa kojim je sarađivala, a najveća izmena je u tome što je svoju rođenu sestru, Maju, zaposlila kao menadžerku, jer kako je navela nije želela da daje novac drugim ljudima, nego da cela njena zarada "ostaje u kući".

- Već radi sa novim klavijaturistom, ima i svog vozača, a zaposlila je i sestru Maju da joj zakazuje tezge. To je Rada želela da uradi i pre pandemije korone, ali je tek početkom ove godine uspela da realizuje svoj plan. Zaposlila je sestru jer je sigurna da je ona nikad ne bi izdala ili prevarila. Podigle su cenu nastupa, tako da Rada sada najčešće peva za 8.000 evra. Cena zavisi od toga o kakvom veselju je reč, ali i od toga da li mora da putuje van Srbije - izjavio je svojevremo izvor blizak pevačici.

Nakon toga smo kontakirali Radu, koja je potvrdila istinitost navoda, kao i da je jako srećna zbog svoje odlike, jer je Maja od početka njene karijere prisutna i zalaže se za njen napredak i uspeh.

- Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama. Pričale smo i ranije o mom poslovnom angažmanu, ali imala sam neke privatne obaveze. Sada sve pare ostaju u kući! Neću dozvoliti da iko manipuliše mojom sestrom. Zajedno idemo na nastupe, imamo novog klavijaturistu, kao i vozača koji nas vozi na dalje destinacije - izjavila je pevačica.

Sada je na svom Tviter nalogu, Rada objavila sliku na kojoj se može videti da se njena sestra potrudila i da je Manojlovićevoj zakazala nastupe sve do kraja godine, a uz sve to je pevačica dodala i jedan zanimljiv komentar:

Rada za sada ima čak 47 nastupa, a kada se pomnoži sa honorarom od 8.000 evra, možemo videti da će pevačica zaraditi čak 376.000 evra, a na sve to kad se dodaju i bakšiši sa privatnih proslava, može se zaključiti da će cifra biti mnogo veća.

