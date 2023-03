"ZABOLE ME ŠTA KO IMA U GAĆAMA!" Radu tviteraši optužili da je HOMOFOB, ona žestoko uzvratila: Trpim diskriminaciju već 15 godina!

Rada Manojlović našla se na meti žestokih kritika tviteraša da je homofobična, i to samo zbog toga što je negativno komentarisala stajling glumice Hanter Šejfer, koja se javno izjašnjava kao koja se javno izjašnjava kao trans-žena.

foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia, Damir Dervišagić

- A na ovo se modni stručnjaci oduševljavaju, "vau, neverovatno, ekstravagantno, modni izraz, kreativna sloboda", trte-mrte. "Ovo je moda, Radmila, ti to ne razumeš", more marš. Vaše idiotarije su visoka moda, umetnička sloboda i uvek "imaju neku poruku", a moji minjaci vam bodu oči. More motka - napisala je Rada uz sliku američke glumice.

Ipak, nakon njene objave Rada je dobila mnogo uvredljivih komentara na račun svog stava, pa su joj mnogi rekli da je jako ružno to što komentariše osobu koja je transseksualna.

foto: Damr Dervišagić

- Rado, ovo što radiš je dno dna. Zašto vređaš Hanter, koja se javno izjašnjava kao trans-žena? Sve sam verovao, ali da ćeš i ti biti homofob, nisam! Sramota! Svojim komentarima pljunula si na celu LGBT populaciju! Samo nam još fale homofobne izjave polugole pevačice Rade Manojlović - glase neki od komentara na Radin post.

Ovo je iznerviralo Manojlovićevu, koja se u svom stilu obratila hejterima i objasnila na šta je tačno mislila.

foto: Damr Dervišagić

- Komentarišem haljinu, to jest stajling, i licemerje naših modnih kritičara i šta bi govorili isti ti koji nju-njega sada hvale kad bih ja to obukla, a prozivaju me homofobičnom (plus i ne znam ko je na slici). Vi se sami pronazalite, apsolutno vam niko nije kriv. Niti vas je iko pomenuo i prozvao, opustite se, stvarno me zabole ko je ko i ko je šta i šta ima u gaćama i kako se izjašnjava. Ni na tren nisam pomislila na to, niti uopšte znam ko je na slici! Samo sam komentarisala stajling, a vi ste to uspeli da izokrenete i izvitoperite. Sami od sebe pravite žrtve, ali tako što vređate i napadate mene - napisala je Rada.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:30 Rada Manojlović kraljica bakšiša