TOTALNI ŠOK: Našu folk pevačicu prevario suprug, zatekla ih kako izlaze iz njihove kuće! Po prvi put sve obelodanila JAVNO

Folk pevačica Nela Bijanić otkrila je da je i doživela preljubu, te se osvrnula na period kada je saznala za neverstvo svog supruga.

- Kad sam ja podnela razvod, svako može. Porodica i brak kao institucija je za mene svetinja, ja sam pre svega jedna porodična žena. Razvela sam se prošle godine, a mislila sam da nikada neću. Ne sviđa mi se način na koji se to desilo. Razvela sam se zbog prevare. Nekome to nije normalno, ali ne prelazim preko toga. Dobar sam čovek, ali ne treba me lagati i varati. Bolje je reći nešto, kako god bilo. Prešla bih preko toga jednom i nikad više - rekla je Nela.

foto: Printscreen

Ona je potom otkrila i detalje preljube.

- Scenario bih mogla da napišem od toga. To je posao period kad se naša priča već orivodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođu u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektim odnosima - odgovorila je Nela u emisiji "Pitam za druga".

Kurir.rs

Bonus video:

02:33 SEVERINA SE TRESLA U NJEGOVOM PRISUSTVU! Nela Bijanić progovorila o ŠOKANTNOM početku karijere i OZOGLAŠENOM HASANU