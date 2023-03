PAVLE MENSUR PONOVO SOLO! Glumac raskinuo vezu sa novinarkom, Nastasija je definitivno PROŠLOST: Ovo su SVI DETALJI KRAHA VEZE

Pavle Mensur ponovo je sam! Kako Kurir saznaje od izvora bliskom glumcu, on i TV lice Nastasija Stošić raskinuli su svoju vezu krajem januara.

Da se ljubav između njih ugasila, potvrđuje i činjenica da su obrisali sve zajedničke fotografije sa Instagrama, kao i da su se otpratili sa ove društvene mreže, gde su doskoro gotovo svakodnevno objavljivali detalje iz svog privatnog života.

foto: Damir Dervišagić

- Pavle i Nastasija nisu zajedno od kraja januara. Jednostavno, ljubav se ugasila i shvatili su da je najbolje da se raziđu. Pavle nije mogao da posveti pažnju Nastasiji koliko je ona to želela, i to je počelo ozbiljno da joj smeta. Njemu je sada na prvom mestu karijera pošto je trenutno jedan od najtraženijih glumaca mlađe generacije. Filmovi u kojima igra ruše sve rekorde. Zato je sam i došao na premijeru svog filma "Usekovanje". Mnogi su ga tada pitali gde mu je devojka, ali on nije želeo da priča ništa na tu temu. Oni o tome ne žele da pričaju javno, ali je sad sve postalo jasno kada su se otpratili sa Instagrama i obrisali sve zajedničke fotke - završava naš izvor.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, sada već bivši par letos se prvi put pojavio zajedno u javnosti i tako potvrdili da su u vezi. Budući da se u medijima pisalo o njegovoj romansi sa bivšom članicom grupe Hurricane Ksenijom Knežević, Pavle je nedavno imao potrebu da svima stavi do znanja da u njegovom srcu ima mesta samo za Nastasiju, koja je pre glumca bila u vezi sa Đorđem Đokovićem.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.P.

