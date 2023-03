HAJKA NA RADU MANOJLOVIĆ NA TVITERU NE PRESTAJE! Tviteraši je napadaju zbog modne kritike, a evo kakve gnusne uvrede trpi

Rada Manojlović tokom cele karijere trpi kritike modnih stručnjaka koje se odnose na račun njenog modnog izraza i stajlinga. Ovih dana čini se da je cela stvar eskalirala pa je zgodna Četerežanka na meti zluradih korisnika društvene mreže Tviter koji su otišli korak dalje, pa komentarišu njen fizički izgled i proglašavaju je homofobom i transfobom.

Sve je počelo kada je Radmila na svom nalogu objavila fotografiju sa Veniti fer žurke nakon dodele Oskara, na kojoj je pozirala model i manekenka Hanter Šafer u ekscentričnoj kreaciji, noseći samo belo pero nalepljeno na tanki kanap preko grudi i dugačku suknju.

„A na ovo se modni stručnjaci oduševljavaju ’vau, neverovatno, ekstravagantno, modni izraz, kreativna sloboda’ trte-mrte. ’Ovo je moda Radmila ti to ne razumeš’, more marš .Vaše idiotarije su visoka moda, umetnička sloboda i uvek ’imaju neku poruku’, a moji minjaci vam bodu oči“, napisala je Rada, ne znajući da je Hanter transrodna osoba i osvrćući se isključivo na modnu kombinaciju.

NIJE ZNALA DA JE TRANSRODNA GLUMICA

Ovaj stav razbesneo je tviteraše koji su je optužili da je homofob i transfob, objašnjavajući to sledećim rečima.

„Rado, ovo što radiš je dno dna. Zašto vređaš Hanter, koja se javno izjašnjava kao transžena? Sve sam verovao, ali da ćeš i ti biti homofob, nisam! Sramota! Svojim komentarima pljunula si na celu LGBT populaciju! Samo nam još fale homofobne izjave polugole pevačice Rade Manojlović“, glasi jedan od komentara koji je naveo pevačicu da obrazloži svoj stav i mišljenje o načinu na koji se glumica obukla.

NADRLJALA ZBOG MODE

- Komentarišem haljinu, to jest stajling, i licemerje naših modnih kritičara i šta bi govorili isti ti koji nju ili njega sada hvale kad bih ja to obukla, a nazivaju me homofobičnom (plus i ne znam ko je na slici). Vi se sami pronalazite, apsolutno vam niko nije kriv. Niti vas je iko pomenuo i prozvao, opustite se, stvarno me zabole ko je ko, i ko šta ima u gaćama i kako se izjašnjava. Ni na tren nisam pomislila na to, niti uopšte znam ko je na slici! Samo sam komentarisala stajling, a vi ste to uspeli da izokrenete i izvitoperite. Sami od sebe pravite žrtve, ali tako što vređate i napadate mene - odgovorila je pevačica, naglasivši da već je već 15 godina diskriminisana na osnovu porekla sa sela, koje nikada nije krila, da je njen fizički izgled, u prvom redu nos, komentarisan na najružniji mogući način, kao i to da su je mnogi kritikovali zbog kratke suknje koja je njen zaštitni znak.

Hajka na Radu traje već nekoliko dana. Nije mali broj onih koji je nazivaju „gologuzom pevačicom, seljančurom, glupačom koja ne bi trebalo da piše na Tviteru, već samo da peva, nosatom pevaljkom i celulitarom”. U masi uvredljivih komentara mogu se naći i otvorene pretnje u kojima neki od korisnika pozivaju na njeno vešanje i linč.

NAPADAJU JE ŽENE, A ŽELE SOLIDARNOST

Bilo je i onih koji su skrenuli pažnju da Rada trpi uvrede od žena, pa su posebno skrenuli pažnju na ovu činjenicu.

„Ono što mi posebno danas privlači pažnju je da su Radu Manojlovic napale uglavnom žene i devojke i to je sve što treba da znate o društvu u Srbiji“, napisao je jedan od korisnika, dok je drugi gospodin bio mnogo direktniji:

„Pritom žene koje se 24/7 na ovoj mreži pozivaju na žensku solidarnost napadaju Radu jer ima celulit, kratku suknju ili npr. oblik nosa koji se njima ne dopada…e znate šta vam se u takvu solidarnost!“

Imam stav i mozak

Rada je u jednom trenutku raspravu prekinula zahvalivši tviterašima naglasivši da je ponosna zbog broja ljudi koji je prati.

„E pa ovako, da zvanično zahvalim svima na 25.000 pratilaca. Ovo je za mene impresivan broj za samo dve godine, jer znam da se na ovoj mreži mnogo teže (i duže) skupljaju pratioci nego na nekim drugim (zato što ovde ljude ipak na prvom mestu zanima stav, razmišljanje, mozak, rečitost, odlučnost, istrajnost, oštrina; pa tek onda neke druge stvari“, napisala je Manojlovićeva, i dodala, „mnogi me prate, a i ne znaju da sam pevačica ili ne slušaju moje pesme. To znači da sam ih upravo pridobila gorenavedenim osobinama koje se ovde traže i cene. Još jednom, veliko hvala“, završila je Rada.

