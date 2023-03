"TI SI BRUKA CRNE GORE" Zorica Marković zakucala Anđelu, progovorila o DŽOKERU, pa se Zvezdanu javno ZAHVALILA! (VIDEO)

Od kako je Ana Ćurčić pomenula sada već čuvenog "džokera" kao keca u rukavu da uništi bivšeg opartnera Zvezdana Slavnića u rijalitiju vlada tenzija i nemir.

Desilo se nebrojano svađa na imanju, ali Ana još nije otkrila o čemu se radi, dok ostalo zadrugari nagađaju o čemu se radi.

Zadrugari su imali prilike da pogledaju snimak ljubavnog para, Anđele Đuričić i Zvezdana dok su ogovorali Zoricu Marković, a nakon klipa nastao je karambol. Slavnić i ranije, kao i sada brani svojoj devojci da loše komentariše ukućane, ali bezuspešno.

- Nije lepo ono što je izgovorila na "Pitanjima novinara", morbidno je, ja imam sinove. Ne bi živela ni dan da je ja, crne su to stvari i naravno da ću ja da odgovorim po zasluzi. Ona sad ćuti, ne svađamo se, a ja protiv nje nemam ništa. Bila mi je antipatična od prošle sezone, ne sviđa se ona meni i ne sviđam se ja njoj. Oni nisu moj fokus, neka voze i piče svoj život. Ako me ne dira sve je u redu. Njoj je očigledno problem što se ja družim sa Anom. Jasno sam dala do znanja i pre nego što je ušla u vezu sa Zvezdanom. Prva me je uvredila, nikome neću da ćutim, zašto bih na tako grozne stvari? Stala sam i ne zanima me u prostoru i vremenu - pričala je Zorica.

- Je l' si pripremila džokera? - pitala je voditeljka.

- Nije to nikakva pretnja i ucena. Šta ima mene ko da se plaši? Naravno da ću da komentarišem, ali ne komentarišem jer me ne dotiče. Imam to, ali to nije do mene nego do nje. Samo neka me ne čačkaju ona, a ni bilo ko i da me stavljaju u neke stvari gde nemam veze. Zvezdane, hvala ti ovde si bio vrlo realan - dodala je pevačica.

- To je moje mišljenje o njoj i sve što sam izrekla. Ja ću samo da dodam da je imama svojim pet ili šest podela budžeta gde je na svakoj rekla da sam zmija, a prvi put sam ušla u raspravu kad je rekla da sam imala nešto sa Filipom Carem i tad sam rekla pravo mišljenje o njoj. Rekla mi je da sam zmija, da sam prazna i to je bilo vređanje koje je prvo krenulo, a svih šest podela sam prećutala - komentarisala je Anđela.

- Ja stojim pri tome da si ti bruka Crne Gore i sveta - poručila je Zorica.

- Ovo je dovoljno, a kaže da poštuje Zvezdana. Ja više ništa ne bih dodavala - rekla je Anđela.

- Da li se plašiš džokera? - dodala je Ivana Šopić.

- Ne, ne bi ulazila u rasprave. Ja ću da spustim loptu samo zbog moje veze, a da nisam orila bi se Bela kuća više nego prošle godine. Meni je moja veza na prvom mestu, pa me ona i ostali ne zanimaju - govorila je Đuričićeva.

- Da li je džoker blef? - pitala je voditeljka.

- Kao i većina stvari - rekla je Anđela.

- Ti si blef, kao i tvoja veza sa Zvezdanom. Pošto kažeš da je blef dobićeš ga - odbrusila je Zorica.

