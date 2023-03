"PLAŠIM SE, NA NASTUPIMA JE ZASTRAŠUJUĆE" Brat Rade Manojlović ozbiljno zabrinut jer je promenila menadžera! PORODICA TRPI

Rada Manojlović nedavno je kao svog menadžera zaposlila svoju sestru Maju koja je sada prati na svim nastupima. Kako ističe njen brat po ocu pevač Nenad Manojlović, mnogo je zabrinut za sestre jer su same u menadžerskim vodama.

- Ne bih voleo da se nađe u tome jer mi se čini kao da nije ista fizika u glavi kod pojedinih ljudi. Jako je to brisan teren, ima mnogo opasnosti i ljudi sa skrivenim namerama. Ne znam koliko Marija ima iskustva u tome. Radmila je već poznato ime, ali treba ići sa pevačem na nastupe. Tu porodica trpi i sve ostalo. Opet i kada idu dve žene „na scenu“, pa naplata nastupa, sve je to po meni jako zastrašujuće na prvi pogled. Želim im od srca sve najbolje ali bilo bi dobro da postoji još neko ko bi mogao da vodi računa o njima – rekao je Nenad.

Rada Manojlović je ispričala da joj je sestra velika podrška.

- Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama - rekla je pevačica.

- Pričale smo i ranije o mom poslovnom angažmanu, ali imala sam neke privatne obaveze. Sada sve pare ostaju u kući! Neću dozvoliti da iko manipuliše mojom sestrom. Zajedno idemo na nastupe, imamo novog klavijaturistu, kao i vozača koji nas vozi na dalje destinacije - rekla je Radina mlađa sestra Maja i odnedavno menadžerka

