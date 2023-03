POTRESNA ISPOVEST MARINE TADIĆ O BOLESTI KOJA JE UZELA MAHA: Mislila sam da ludim, imala sam probleme i na nastupima!

Bolest Marine Tadić uticala je na njene svakodnevne obaveze, pa je pevačica odlučila da svoju priču podeli sa javnošću u želji da njen primer pomogne još nekome da se izbori sa zdravstvenim problemom.

Kada nije pred kamerama, Marina Tadić živi mirnim porodičnim životom i uživa u trenucima sa svojim suprugom Urošem i ćerkicom Verom, a o intimi retko govori.

Ipak, prilikom gostovanja u domaćim medijima pevačica je otvorila dušu i ispričala kako je izgledala njena borba sa anksioznošću.

- Imala sam problem sa disajnim putevima, ali kada sam ušla u priču sa doktorkom shvatila je da su emocije uzrok takvog stanja. Te emocije su bile zarobljenje duboko u detinjstvu. Moj pristup ljudima me je najviše opterećivao jer sam morala da o svima brinem.

- Ja sam bila ta koja je mama svima. Tada sam otišla na terapiju, čuveni geštald, koji mi je mnogo pomogao. Od tada govorim ljudima da moraju više da govore o sebi i svojim problemima, jer kod nas se uglavnom ne govori o tome - priznala je pevačica.

Marina je objasnila koje simptome je imala i kako je prevazišla stanje anksioznosti.

- Nisam imala taj panični napad. Meni se dešavalo da mislim da ludim. To sam pripisivala ljudima, jer u jednom trenutku vi ste toliko preplavljeni ljudima da vas oni “pojedu”. Meni je to najviše smetalo. Ja sam veliki “upijač”. Milijardu ljudi oko mene i ja upijam i negativnu i pozitivnu energiju. Dođem kući i vidim da to nije moje, svesna sam da to nije moja energija. Imala sam probleme i na nastupima – rekla je Marina i dodala:

- Vidim nekoga i pomislim da je tužan, i onda sam mislila da je tužan zbog mene, da mu se ne sviđa kako ja pevam. I onda sam prisvajala svu energiju tih ljudi. Kući sam dolazila totalno slomljena. Pripisivala sam to sebi i pitala se šta sam ja to pogrešno uradila, ali naučila sam razne vežbe uz pomoć kojih sam to prevazišla to stanje.

