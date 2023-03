BRANISLAV LEČIĆ HAPŠEN U POLJSKOJ! Progovorio o incidentu, evo zašto je završio IZA REŠETAKA! "UDARIO SAM GA, pao je kao list"

Branislav Lečić završio je devedesetih godina u zatvoru zbog toga što je pretukao prevaranta u Poljskoj.

Glumac je o incidentu pričao u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

- Bio sam s kolegama na gostovanju u Poljskoj, u Varšavi. Nemačke marke i američke dolare smo menjali na ulici u centru grada za zlote. Takvo je vreme bilo. Upoznali smo spontano čoveka koji nam je predložio da sredi da zamenimo novac. Vrlo brzo se pojavila ekipa. Ušli smo u haustor, gde smo zamenili novac. Dao sam mu pare, a on mi je dao papir zamotan, a delovalo je kao da su novčanice. Klasična prevara. Vratili smo se u hotel, celu noć nisam mogao da se smirim - ispričao je Leka i dodao:

- U pet ujutru sam otišao na ono mesto gde smo zamenili pare. Čekao sam ga i dočekao. Prebio sam i njega i sve ostale koji su bili s njim. Zgrabio sam ga za kožnu jaknu i počeo da dozivam policiju. U jednom trenutku mi je pobegao. Sustigao sam ga i udario tako da je pao kao list. Tada sam se prvi put uplašio jer sam mislio da sam preterao. Tražio sam mu da vrati pare. Stigla je policija i odvela nas u stanicu. Tamo sam proveo dva dana. Policija me je proveravala, mislili su da sam neki srpski agent. Kad sam se vratio u Beograd, slučaj se nije rešio. Posle mi je stiglo obaveštenje da je taj oslobođen zbog nedostatka dokaza. Bio sam ponižen i pokraden i to me je dotuklo - rekao je glumac.

