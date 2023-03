"RASTA JE MOJ INDIGO" Ana Nikolić otvorila dušu o bivšem mužu i porodičnim vrednostima, konačno otkrila ZAŠTO je ostavila repera!

Ana Nikolić je za jedan hrvatski radio otvorila dušu i priznala da je Stefana Đurića Rastu ostavila da bi njihova ćerkica imala mirno i bezbrižno detinjstvo, budući da su oni svakodnevno pravili neke scene.

Ana je priznala da nije želela da ćerka živi u takvom jezivom okruženju, te da je zbog toga stavila tačku na brak s reperom.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, pevačica je istakla da joj je ćerka Tara najznačajnija, te da nije želela da joj dete poludi ili da doživi traume tako što bi svakodnevno bila izložena svađama i jezivim scenama između oca i majke.

- Jedna od težih odluka u mom životu bio je razlaz sa Rasom. Tara nije tražila da se rodi, pa ni da gleda naš rokenrol način života. Svađe, prepirke, gurkanja. Tome je došao kraj kada je Tara došla u kuću. Tada je morao da dođe i kraj našem braku. Nisam želele da moje dete bude posrnula Britni Spirs. Računam na DNK da će nešto malo normalnije da pokupi s očeve strane - rekla je Nikolićka za medije, pa otkrila da dve osobe, kao što su Rasta i ona, nikako nisu mogle da funkcionišu zajedno:

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Ja sam sada Ana Đurić u dokumentima. Ja i Konstrakta, to je kosmos namestio. Što se Raste tiče, sve što me je očaralo, to me je i razočaralo. On i ja smo isti. On je moje ogledalo. Moje indigo. Dve iste osobe. Isti temperament. Ja sam jedno vreme povlačila ručnu, a on nije želeo. Dve iste osobe teško mogu da funkcionišu. Ja više imam istih karakternih osobina s Rastom, nego s rođenim bratom.

foto: Pritnscreen

Nakon toga Ana je rekla da će joj naslednica biti na nju prava osvetnica, te da se već sada vidi da ima čvrst karakter.

- Moje Tara je rođena s karakterom. Karakterne osobine su nepromenljiva stvar. Ja sam je pustila da sama izbaci mleko, pelene, dudu. Kada smo ona i ja same, odlično se slažemo. Kada uđe treća osoba, nastaje haos. Ona je već velika zvezda, to mi je objasnila. Ima sve moje osobine, raste mala osvetnica u njoj. Tara donedavno nije ni znala čime joj se mama bavi. Pričala je kako je tata pevačica, a mama ide na posao. Nisam želela da zna iz razloga što nisam htela da me imitira. Ali to je u njoj. Sluhista je apsolutni. Ja se pravim luda jer ne bih volela da se bavi mojim poslom. Ukoliko ne bude talenat, ja ću joj reći: "Tara, nisi talanat." Ako bude. Uz nju sam. Ali prvo škola. Mog brata sam vezivala za stolicu da uči.

foto: Printscreen/Instagram

Nikolićka ističe da joj posle smrti Marine Tucaković veoma teško da nađe pravu pesmu, te je pomenula i Bubu i Džalu.

- Teško da ći više snimati albume jer moje Marine više nema. Ona je bila moj mentor. Dajem sve od sebe. Stalno sam u kontaktu s Bubom i Džalom, ali ni sami sa sobom ne znaju šta će, kao i ja. Muzika je promenila pravac i cilj. Muzika je otišla naopačke, kao i ceo svet.

foto: Damir Dervišagić

- Muzika je postala biznis, zbog toga ja i kažem da su tu estradni privrednici, a ja sam u grupi umetnika. Ne pevam pesme u kojima se ne pronalazim. Prošla sam golgotu, pa su moje pesme pune emocija. Koleginice s kojima sam dobra, zovu me da traže mišljenje kada snimaju pesme. Ja ne grešim tada. Pogodim da li valja ili ne valja.

Ja sam domaća Ejmi Vajnhaus Ne stižem da se družim. Meni je svaki minut u obavezama. Živela sam na zadnjem sedištu auta. Često za sebe kažem da sam kao Ejmi Vajnhaus. Na putu za Meksiko sam gledala dokumentarac o njoj. Preplakala sam taj film. Ona se budi na zadnjem sedištu automobila, s ćebencetom na kockice. Ja sam takvo isto imala. Dvadeset godina na zadnjem sedištu s mojim bratom sam tako putovala. Uvek smo tako negde išli. Ne znam ni gde sam, u kom sam gradu. Svake noći tokom nedelje nastupi. Mnoge stvari sam žrtvovala zbog karijere. Svesno. Onda je deset godina ljubav bila prioritet.

Kurir.rs/Republika

