ANA RAZNEŠENA OD BOLA! Pala Zorici na grudi, isplakala more suza i kukala zbog haosa sa Zvezdanom: UNIŠTILA SAM ŽIVOTE SVOJOJ DECI

Zorica Marković i Ana Ćurčić razgovarale su o sinoćnoj situaciji sa Zvezdanom Slavnićem.

Bivši supružnici su se vređali do iznemoglosti, a Slavnić je tvrdio da je Ana svakog partnera varala sa njim, pa i svog prvog muža.

foto: Printscreen

- Bio je sinoć kod mene u sobi i ja sam prilično loše, hoće da popričamo u nedelju, tu je plakao i kako je sve moglo drugačije. On poštuje što sam skupila hrabrost i ušla i kako biso izašli kao prijatelji odavde - govorila je Ana.

- Nije problem da se spusti lopta, ali kad bude pitanje on će opet - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

- Strašne stvari mi je rekao, sebi ne mogu da dođem - govorila je Ana kroz suze.

- Nisam ni sanjala da će ovako da bude - poručila je Zorica.

- Ja sam definitivno uništila svojoj deci život, samo mi je to u glavi i ništa više, boli me d*pe za mene, veruj mi. Moj bivši suprug to nije zaslužio, a ne moja deca i Sara. Pet života je uzeo i upleo u to. Znam kako se svi oni sad osećaju - plakala je Ana.

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!