"NIJE PROBLEM U MUŠKARCIMA KOJI ME ŽELE, VEĆ ŠTO JA NISAM POŠTENA!" Bekvalčeva šokirala odgovorom na pitanje Katarine Grujić

Nataša Bekvalac prva je gošća novog zabavnog formata na Kurir televiziji pod nazivom "Divan šou". Pevačica je u emisiji progovorila o emocijama, bivšim partnerima, ljubavi ali i čistoj emociji koja ju je vodila kroz život.

U jednom segmentu šou programa, Natašu je njena mlađa koleginica Katarina Grujić podsetila ne njenu čuvenu izreku: "Lako je biti pošten kad te niko neće", a Kaću je zanimalo kako je to biti pošten kad te svi hoće.

- Baš gajim lepe emocije i velike simpatije prema Katarini. Nažalost, ne znam da joj odgovorim na pitanje kako je biti pošten kad te svi hoće, jer se nikad nisam prodavala za poštenu (smeh). To je možda pitanje za ove "svetice u pokušaju". Nije problem u muškarcima koji me žele, već što ja nisam poštena. To nije kiks, to je moja supermoć - priznala je Nataša.

Podsetimo, na pitanje voditelja o potencijalnom novom životu i još jednoj udaji, Bekvalčeva je jasno dala do znanja kako stoje stvari.

- Odmah da ti srušim sneška, ono što mogu da garantujem, ja se neću udavati više. Hana i Katja su ispunile moje srce u potpunosti, tako da sam sasvim srećna. A što se tiče drugog dela ptanja, mislim da sam ti dala odgovor - nasmejala se Nataša.

