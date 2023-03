MIRKA VASILJEVIĆ KONAČNO RAZMIŠLJA O VENČANJU! Godinama unazad je papir nije zanimao a sada otkriva kakvu SVADBU želi!

Svadba Mirke Vasiljević i Vujadina Savića tema je medija već nekoliko godina unazad.

Prvi znaci skladne veze glumice i fudbalera probudili su spekulacije na temu venčanja zaljubljenog para, koji je to i imao u planu, međutim, sudbina im je skrojila nešto drugačiji put.

foto: Damir Dervišagić

Mirka i Vujadin nedugo od početka zabavljanja postali su roditelji sina Andreja, godinu, dve kasnije i ćerke Adrijane, pa potom sina Mihajla, a prošle godine i devojčice Anike. Briga oko četvoro dece kao i konstantne selidbe zbog Vujadinovih angažmana širom Evrope uticale su u najvećoj meri na to da se sve do dana današnjeg venčanje o kom se toliko godina polemisalo ipak ne dogodi.

foto: Pritnscreen/Instagram

Po Mirkinoj priči, da se samo Vujadin pitao svadbeno veselje bi se dogodilo još te iste godine kada je ona ostala u drugom stanju, ali na njeno insistiranje sve je odloženo za neko bolje vreme, kada će moći bez trudničkih simptoma da se pozabavi slavljem. Iz godine u godinu razloga i odgovora na pitanje zašto ne sada bivalo je sve više, bar u glumičinoj glavi, te je tako sve do danas ona ostala neudata, a Vujadin neoženjen.

Da paradoks bude veći Mirka je nedavno krenula da vodi emisiju koja se tiče svadbi i domaćih običaja u čemu se vrlo lepo snašla, a ne krije da je upravo to probudilo u njoj želju da se malo više tom temom pozabavi i konačno nevenčanom suprugu pred Bogom i brojnim zvanicama izgovori sudbonosno da.

foto: Profimedia

- Volim svadbe jer su same po sebi atrakcija. Mnogi običaji koje sam videla širom Srbije su mi bliski, ali ima i onih za koje nisam znala. Neobično mi je bilo kada sam na jednoj svadbi videla da se pogača nosi od gosta do gosta, a oni je kite novcem, kao i kada se čita iz sveske ko je koliko novca dao mladencima - kazala je Mirka pa otkrila šta je to na šta će ona prilikom organizacije svog svadbenog veselja obratiti pažnju.

foto: Nemanja Nikolić

- Uvek kada je vesela atmosfera i igraju svi od sedam do 77 godina, kažem da bih volela takvu svadbu jer je to ono što će ljudi zapamtiti. Kao i svaka druga žena primećujem detalje, lepu dekoraciju, ali kada sve prođe, niko se ne seća kakve su bile salvete ili mašne, već kakva je bila atmosfera.

Svadba Mirke Vasiljević i Vujadina Savića još uvek se čeka, mnogi joj se nadaju, najpre glumičini i fudbalerovi roditelji, a od skoro i njihovi naslednici koji su trenutno fokusirani na najmlađu sestricu Aniku i njen odgoj.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

