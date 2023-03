STOJA NAJVEĆA ŠTEKARA NA ESTRADI! Na putovanja nosi TOSTER I PAŠTETU: Zbog sendviča umalo zapalila hotelsku sobu u Italiji! ŠOK

Pevači važe za one koji najviše zarađuju, pa prema tome najbolje i najluksuznije žive. Ipak, uprkos odličnim honorarima, neki od njih su teški na dinaru kako za sebe, tako i za druge, pa se po kuloarima za mnoge od njih šuška da su teške cicije.

Stojanka Novaković Stoja nikad dosad nije bila svrstavana u ovaj tabor, ali nakon priče jednog od njenih saradnika, koji je insistirao na anonimnosti, pevačici preti neslavno prvo mesto u kategoriji najvećih "estradnih štekara".

- Stoja čuva bukvalno svaki dinar. Štedi gde može i koliko god može. Iako godinama važi za jednu od najtraženijih pevačica u dijaspori, ona mnogo vodi računa o tome da sve troškove svede na minimum. Posebno kad je u inostranstvu. Izbegava ručkove i večere po luksuznim restoranima, pa tako kada putuje negde u Evropu i ide kombijem sa svojim muzičarima, ona iz Srbije nosi i svoju hranu. Cela jedna torba joj je samo sa hranom za taj vikend gde ide da peva. Ona obožava pred nastup da pravi sendviče, pa nosi i toster i puno pašteta, samo to jede kad je u dijaspori - ispričao nam je njen saradnik na početku, a onda se prisetio i neprijatnosti koju je Stoja doživela u Italiji, i to upravo zbog svoje štednje. Tada je malo falilo da bude izbačena iz hotela.

- Po običaju, pravila je sendviče u tosteru, koji svuda nosi sa sobom. Kako je bila u žurbi i sređivala se da krene, ona je zaboravila na njih i ti sendviči su počeli da gore, kuljao je dim iz tostera. Cela soba je za nekoliko minuta bila u dimu i, kako su hoteli opremljeni detektorima za dim, odmah se upalio alarm. To je jako uznemirilo sve goste hotela, koji su se jako uplašili, pa su odmah reagovali i zaposleni. Kada su ušli u sobu i zatekli ugljenisane sendviče i zbunjenu Stoju, koja je stajala pored njih, objasnili su joj da je to strogo zabranjeno i zahtevali su od nje da odmah napusti hotel zbog kršenja reda. Ona se tada uspaničila i ljudima s recepcije objašnjavala da nije imala lošu nameru i da joj se prvi put desilo da joj zagore sendviči. Molila je da je ne izbace iz hotela jer je već trebalo da krene na nastup i da posle nema gde da prespava. Nekako je uspela da ih odobrovolji, pa je ipak ostala u hotelu, a na njenu sreću, nije bilo nikakve štete. Naravno, već prvom sledećom prilikom opet je sa sobom ponela toster i na tost hleb mazala paštete, koje najviše voli da jede - završava naš sagovornik.

Poznato je da Stoja već nekoliko godina ne daje izjave za medije, pa smo tako i ovog puta ostali uskraćeni za njen komentar na naša saznanja.

Njih raskrinkao Lepi Mića

Miloš Bojanić i Šako Polumenta su stipse!

Lepi Mića je jednom prilikom istakao da su Miloš Bojanić i Šako Polumenta najveće štekare na estradi.

- Mnogi pevači su se tokom karijere kockali, pili i trošili pare. Miloš nije, ponašao se domaćinski. Zato i ima nekretnine, kola i fino skućenu familiju. Ali to ne menja činjenicu da je stipsa. Ma to svi na estradi znaju! Pravi kirjanja. Tu je, bogami, i Šako Polumenta. To je živa istina. Javno kažem i nek svi čuju - rekao je Mića jednom prilikom u "Zadruzi".