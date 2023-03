"DNO, SUJETNE STE I LJUBOMORNE!" Nove Uraganke isprozivale i ismejale Luka Bleka: Tviteraši ih žestoko napali! HAOS NA MREŽAMA

Članice nove postave sastava Hurricane, gostujući u jednoj emisiji, isprozivale su Luka Bleka, ovogodišnjeg pobednika Pesme za Evroviziju, na kojoj su i one učestvovale.

Naime, Miona, Sara i Jovana su se prvo smejale na pomen predstavnika Srbije na Evroviziji, a potom nahvalile njegove plesače. Devojke iz ženskog sastava imale su zamerku na tekst pesme i njegovo pevanje, te naglasile da ga ništa nisu razumele.

foto: Damir Dervišagić

- Ja njega ništa nisam razumela, kad sam došla kući, uključila sam translejt (prevod, prim. aut.) - rekla je jedna od njih na Red televiziji, dok su se ostale pevačice grohotom smejale, a onda je nastavila:

- Prvi dan kad je objavljena pesma, nije bilo prevoda, a očigledno su ga stavili kasnije jer je to bilo potrebno. Sve što sam razumela da peva bilo je "grrrmi" i "samo mi se spava", ali koreografija je dobra, igrači su ubili - istakla je ona.

foto: Zorana Jevtić

Ovi podrugljivi komentari izazvali su revolt brojnih tviteraša, koji su osuli paljbu po novim "uragankama".

- Ha-ha, sujetne jednopoenašice! Koliko su sebi ovom sujetom zapečatile i to malo karijere što su imale. A one dobile jedan poen i pobegle od sramote, pa nisu ni ostale do proglašenja pobednika! Dno, ovo im nije trebalo! U šoku sam kolika sujeta! One su doživele pravi blam na PZE. Predstavljale su sebe kao neke favorite, a nisu dobile ništa, ni od žirija ni od publike. Jasno je zašto su tako užasno ljubomorne na Luku! One će nekome da kažu da mu se pesma ne razume. One koje pevaju "Zami zumi zami"! I one i Anđelina, koja je odmah posle tvitovala pa izbrisala: "Sad spavaj, zaslužio si!" Bolje neka misle o svojim nastupima od dva dinara! - glase samo neki od komentara na Tviteru.

foto: Printscreen/ Twitter

Podsetimo, članice grupe Hurricane dobile su samo jedan poen na festivalu Pesma za Evroviziju, što im je očigledno teško palo.

Kurir.rs/A. Panić

