"TREBALO JE DA POČNEMO NOVI ŽIVOT, A ONDA SE SVE SRUŠILO" Nikolina Pišek slomljena nakon smrti muža, jedna stvar joj NAJTEŽE PADA

Voditeljka Nikolina Pišek prošle godine ostala je bez muža istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, koji je iznenada umro. Takođe, u medijima se mesecima pisalo o njenom sukobu sa svekrom Mišom Grofom.

Nikolina je sada smogla snage i progovorila o svemu što ju je zadesilo.

foto: Printscreen/Instagram

- S time se nikad ne nosite najbolje. Ne postoji gubitak s kojim se možete nositi dobro. Gubitak je gubitak. Moj dodatni problem je što nisam uspela ni godinu dana posle sve to procesuirati. Još ima jutra kad se probudim i ne shvatam šta se dogodilo i koliko su se stvari promenile. Možda je i dobro da mi se sve događa tolikom brzinom, da ne stignem misliti. S vremena na vreme se bojim da će se to što se mora procesuirati odjednom dogoditi. Naleteti samo od sebe. Haos koji mi se dogodio nije mi dao priliku da budem sama sa sobom i bavim se svojim emocijama. Da postavim stvari na svoje mesto, nego ih nasilno guram na neka nova mesta. Trudim se da niko, pritom mislim na svoju decu, najviše na najmlađu ćerku, ne primećuje moju tugu - ispričala je voditeljka za „Slobodnu Dalmaciju“.

foto: Kurir/A.J.Panić, Aleksandar Jovanović Cile

Nikolina ističe da je prethodna godina bila najgora do sada za nju.

- Sve je bilo izuzetno teško. Naći se na novom početku. U trenutku kad se to dogodilo trebali smo se preseliti u novi životni prostor, srećni zbog budućnosti pred nama daleko od neke toksične sredine za koju ste sad videli da je bila u Beogradu. Nažalost, nismo uspeli. Upravo kad sam se radovala jednom lepšem početku, dogodio se jedan drugačiji. Zaista sam sve morala početi ispočetka. To je jako teško. Smoći snage i snalaziti se u takvoj situaciji bez ikakve potpore dok javnost i mediji analiziraju svaki tvoj pokret, gest, prošlost, sadašnjost, budućnost, imovinsko stanje… Svi su imali nešto reći, a niko nije bio na mom mestu. Taj pritisak javnosti je možda i najmanje težak. Bilo bi, naravno, lakše da ga nema i da se odvija u nekoj tišini. Realnost je puno teža od toga - dodala je ona, pa dodala da je smogla snage da krene dalje:

- Važno je ići dan po dan, korak po korak. Ne smeš gledati u smeru planine na koju se moraš popeti jer to te može demotivisati. Ali ako gledaš u noge, onda vidiš samo taj korak koji radiš i onda u jednom trenutku pogledaš iza sebe i vidiš koliki si put zapravo prevalio. To je jedini način kako se to može izgurati - zaključila je za pomenuti medij.

