OČAJNA I BEZVOLJNA! Ana priznala Zorici da ne može PROTIV nje, pa otkrila da su joj svi OKRENULI LEĐA!

Ana Ćurčić i Zorica Marković svakodnevno neguju svoju trač partiju, a ovoga puta bivša žena Zvezdana Slavnića iskoristila je priliku da otvori dušu i otkrije da je svesna da su joj svi ukućani okrenuli leđa.

- Sedeli Žana i ja u pušioni i htele da uradimo tajni zadatak da dobijemo pare. Ja reko: "Aj da smislimo nešto. Reko' :"Idi pitaj Matoru, ona ima sto tih ideja". Nema nje dugo. Pričaju Matora i Soraja. Ja namerno da je pecnem kao: "Soraja ne javljaš mi se više", našle smo se sve četiri na krevetu i Matora kaže: "Imam zadatak, pošto su Zorica i Mića u klinču, kao 48h Žana kulirala Marka, a ja tebe - pričala je Ana i nastavila:

- Ja reko':"Ja ne mogu ovo da kuliram Zoricu, Bože me sačuvaj. Pitaću Zoku je l' ima neku ideju". Šta se dešava... Mićina igra istine, prvo pitanje vezano za tebe i Necu, kao pitao Necu da li se razočarao u neke osobe aludirajući na mene - rekla je Ana.

- Znači, tu traži rat - dobacila je Zorica.

- Onda se tu nadovezala Marija Kulić, i još drugi, kažu kako se ti ograđuješ od mene. Marija me je tako napljuvala na fino i shvatila sam kakav tek ona rijaliti igra sa mnom, da me onako blati i pljuje, ja sam skočila, rekla mi je kao ona još očekuje da će neko da je brani, a Zvezdana da napada, na šta je on prokomentarisao:"Tako je Marija", na šta sam se ja zainatila. Miljana Popović tu toči vodu i ja pitam:"Je l' realno da ovo priča", ona ćuti, ja opet, ona kao:"Samo iznosi svoje mišljenje" - kazala je Ana.

- Onda je Janjuš ustao i rekao kao:"Mene je isto Ana razočarala". Kao, moj postupak. Onda je Car ustao i rekao:"Šta da se desi da se Ana i Zvezdan pomire, šta bi mislio" . Onda je Ivan ustao i rekao kao:"Ovo što sada vidite, to je pranje od Ane" - završila je ona.

