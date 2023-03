BOSANAC OTKRIO ŠOK TAJNU ESTRADE! Bojanić mu rekao u lice da nikada neće biti zvezda, on danima plakao u podrumu

Harmonikaš i kompozitor Dragan Stojković Bosanac prisetio se anegdote s spočetka karijere pevača Nedaljka Bajića Baje.

Njegov stariji kolega Miloš Bojanić je rekao da on nikada neće biti zvezda što je Baju posebno pogodilo.

-Ovo je Baja, kod mene u podrumu u radnoj sobi. Tada je patio zbog Bojanića koji ga je zezao da nikada neće biti zvezda. Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvezda. Ja sam mu rekao da hoće, on je dobar dečko, moglo bi to pevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove ne smeš reći kako peva – rekao je Bosanac u emisiji Rikvers.

