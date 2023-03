"ANA JE GAĐALA I ĆERKU I MENE!" Oglasila se Zvezdanova majka Slavica, ovo su detalji sukoba u stanu sa Ćurčićevom

Turbulentan odnos Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić već mesecima trese "Zadrugu". Tokom burnih svađa, oni su iznosili sav "prljav veš" iz svog dugogodišnjeg odnosa. Neretko su tokom sukoba spominjali i članove svoje porodice.

Sada se prvi put oglasila Zvezdanova majka Slavica Slavnić i otkrila sve detalje odnosa sa Anom. Progovorila je o sukobima među njima, a onda je otkrila da ju je Ana navodno dva puta i fizički napala i gađala je stvarima koje su joj bile pri ruci.

- Ja sam četiri godine živela sama sa njom i sa decom. Ne bih baš da se pohvalim sa tim odnosom. Ona je vrlo čudna osoba kada je uhvati ta njena žuta minuta, to je bukvalno spasavaj se ko može. Da li je pepeljara pri ruci ili telefon, ona je u stanju da gađa. Gađala je tako mene i svoju ćerku, pa smo se mi izmakle. Ima u sebi strašnu agresiju. U par momenata se tamo (u "Zadruzi") videlo kada je krenula da vrišti na Zvezdana, da histeriše i kada je gurnula Anđelu. E to je Ana, a ljudi to nažalost ne znaju - rekla je Zvezdanova majka, a zatim je novinarka konstatovala da su Ana i ona u nekom trenutku imali fizički okršaj.

- Krenula je (na mene), ali njena majka je jednom bila tu, pa je skočila na nju. Drugi put sam ja bila bezobrazna, pa sam rekla: "Ajde slobodno, samo me udari, pa ćeš da vidiš" - rekla je Slavica, a onda je otkrila kakav je odnos Zvezdan imao sa Aninom decom.

- Odličan, imao je bolji odnos nego sa svojom ćerkom. On je vodio Ivu (Aninu ćerku) na splavove, vozio je u 5-6 ujutru, išao po nju, razvozio je njene drugarice. Šta god joj je bilo na pameti, on je bio tu - rekla je Zvezdanova majka.

Mama Slavica je otkrila da nije dala blagoslov Ani da uđe u "Zadrugu".

- Ma koji crni blagoslov, ona nije normalna uopšte. Ni od dece svoje nije dobila blagoslov, ni od mene, ni od Zvezdanove ćerke. To je van pameti - rekla je Slavica.

