RADI MANOJLOVIĆ UKRALI 150.000 EVRA! Šok tvrdnje zgranule javnost, evo zašto je PROMENILA tim saradnika!

Rada Manojlović nedavno je donela drastične promene u svom životu i odlučila da promeni saradnike.

foto: ATA images/Antonio Ahel

Nakon što je saznala da je potkradaju, rešila je da prekine saradnju sa tadašnjim menadžerom a na njegovo mesto postavi svoju rođenu sestru.

foto: Damir Dervišagić

- Nije tajna da je Rada jedna od plaćenijih pevačica na estradi. Iako odavno nije objavila hit jer i sama kaže da joj se ne žuri i da čeka da joj se pesma desi, za njene nastupe traži se karta više i ona spada u red plaćenijih pevačica - započinje izvor, pa nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

- Međutim, Rada je tek sada, posle godinu dana, shvatila da je saradnici potkradaju i da je ostala bez gomile para! Bukvalno je opljačkana, ukrali su joj 150.000 evra, možda čak i više. Mnogi su pokušavali da joj otvore oči i da joj stave do znanja da mora da promeni tim ljudi sa kojima radi, ona nije htela da poveruje sve do trenutka dok ih nije uhvatila na delu. Svojim očima je videla da to nije "kraduckanje", već ozbiljan lopovluk, pa je konačno rešila da raspusti stari tim. Od tad je njena sestra Maja postala menadžerka koja joj zakazuje nastupe i sada oba ima uvid u sve poslove. Inače, da sve bude gore, svi ti koji su je krali, umesto da se pokriju ušima, oni su toliko drski, pa joj šalju i uvrede i preteće poruke. Rada je za sada to iskulirala, ali ako to bude ponovljeno, obratiće se nadležnima - zaključio je izvor za Scandal.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/Skandal

Bonus video:

00:30 Rada Manojlović kraljica bakšiša