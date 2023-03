BREGINE LJUBAVNICE SE POTUKLE U HOTELU U PARIZU! Skandal kakav se ne pamti u gradu ljubavi

Goran Bregović je, po svemu sudeći, fatalan muškarac za neke žene. Kako drugačije objasniti to što je, iako je godinama u stabilnom braku, doživeo da se dve dame potuku zbog njega.

Kako Kurir saznaje, incident se dogodio u Parizu, kada je vođa Orkestra za svadbe i sahrane imao tajnu vezu najpre s jednom, pa onda i s drugom devojkom.

foto: Kurir

- Bregović privatni život dobro krije. Sazna se poneka emotivna tajna, ali to se dešava vrlo retko. On se ne eksponira, vodi računa gde i s kim se pojavljuje i putuje. Međutim, jednu situaciju nije mogao da iskontroliše. Radi se o tome da je mesecima bio u paralelnoj vezi sa dve žene. I jednu i drugu je voleo i poštovao na neki svoj način i nije mogao da ih ostavi.

Ne ulazim u to kakav je njegov bračni život. Godinama je u stabilnoj zajednici sa suprugom, ali pouzdano mogu da vam ispričam da su se dve žene zakrvile zbog njega. Nastao je haos kada je jedna saznala za drugu. Kako je došla do tih informacija, nije mi poznato, ali su se em dobro posvađale, em počupale, pa je obezbeđenje u hotelu moralo da ih razdvaja - priča naš izvor. Prema njegovim rečima, čuveni kompozitor je bio u šoku kada su ga ljubavnice raskrinkale.

foto: Nemanja Pančić

- Muzičar nije znao šta ga je snašlo. On im je rekao šta može da im pruži, ali očito ne i to da se viđa sa obe u isto vreme. On u Parizu ima svoju nekretninu u kojoj boravi, ljubavnicama iznajmljuje hotel. Jedna se čekirala na Instagramu da je u Parizu, pa je druga povezala sve kockice i došla do hotela, gde je strpljivo čekala da se pojavi. Sva sreća po Bregovića bila je ta što je on imao koncert taj dan, pa se s njom nije video. Letelo je perje, obezbeđenje je moralo da reaguje i iz objekta da izbaci devojku. Nakon toga su jedna drugoj slale preteće poruke, vređale se, ponižavale i svađale oko Brege. Kad je video da je vrag odneo šalu, on se povukao iz obe priče jer nije želeo da se za ovo sazna. Ipak, bruka je pukla, i to je bila glavna tema. Jedno vreme nije bio u kontaktu ni sa jednom ni sa drugom, ali kada su se strasti smirile, to se zaboravilo i ponovo se viđao i sa jednom i sa drugom, s vremena na vreme - završava naš izvor.

foto: Milos Tesic/ATAImages

Pokušali smo da dobijemo komentar od Bregovića, ali on se nije javljao na telefon. Podsetimo, Goran je preko 30 godina u braku sa Dženanom Sudžukom, s kojom ima tri ćerke - Unu, Lulu i Emu. Kada su ga novinari jednom prilikom pitali za brak, on je odgovorio da mu je to bila pametna odluka u životu. - Treba se ženiti. Morate imati nekoga u životu da napravi ravnotežu, da vam život ne pretegne u jednu stranu. Brak i porodica tome služe - poručio je Brega pre nekoliko godina.

foto: Dragana Udovičić

Muzičar je Dženanu upoznao 1977. godine, a ona je tada imala samo 16 godina. Ljubav je planula na prvi pogled, a miljenik žena je rešio da se skrasi i ozvaniči njihov odnos 1993. godine. Od tada uživaju u skladnom braku.

foto: Kurir

Kurir.rs

