JEDNA ĆERKA ZAVRŠILA FON, SAD DRUGA DALA HIPOKRATOVU ZAKLETU! Ćerka Ace Pejovića postala doktorka, DIPLOMIRALA MEDICINU!

Pevač Aco Pejović već godinama uspeva da svoj privatan život sakrije od očiju javnosti. Ipak, poznato je da Aco sa suprugom Biljanom ima tri ćerke Magdalenu, Mariju i Ivu, koje nisu pošle stopama poznatog tate, pa su tako svaka po svojim afinitetima izabrale fakultete.

Pevačeva najstarija ćerka Magdalena završila je FON, dok je srednja Marija u septembru prošle godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Marija Pejović sada je uzela diplomu fakultetu, položila Hipokratovu zakletvu, a na društvenim mrežama njen osmeh govori koliko je ponosna na sebe i svoje uspehe. Marija se fotografisala ispred fakulteta sa majkom Biljanom, dok je u ruci držala diplomu koju je pobednički podigla u vis.

Inače, poznato je i to da je Pejovićeva ćerka diplomirala kao jedan od najboljih studenata na Medicini. Na društvenim mrežama čestitke, povodom velikog uspeha mlade doktorke, samo su se nizale.

Aco Pejović u više navrata isticao je da je porodica centar njegovog sveta i da je najponosniji na akademske uspehe ćerki.

- U privatnom životu su mi se dešavali lični gubici, koje sam sam veoma teško podneo i od čega se još oporavljam. Međutim, tu su i oni veoma srećni momenti poput diplomiranja na Medicinskom fakultetu moje srednje ćerke Marije. Učinila me je najponosnijim ocem na svetu. Sve tri me svakog dana čine ponosnim ocem. Biljana i ja smo zahvalni bogu na tome u kakve su ljude izrasle naše ćerke. Moram da priznam da smo uradili sjajan roditeljski posao - rekao je on jednom prilikom.

