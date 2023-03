TROŠI VRTOGLAVE CIFRE , A EVO I ZAŠTO! Milan Milošević otkrio na šta ne žali novac, a ovo mu predstavlja POSEBNO ZADOVOLJSTVO!

Voditelj Milan Milošević je neko ko već dugi niz godina privlači pažnju i zbog svojih izdanja u kojima se pojavljuje u javnosti.

foto: Milana Pavković

Za domaće medije progovorio je o finansijama i šta je ono na šta ne žali novac a čini na posebno srećnim.

– Generalno najviše para trošim na obuću, to znaju i ptice na grani više, ali poslednjih godina mrtva trka je i sa pantalonama, jaknama... Ne stajem, bukvalno pomislim ponekad da sam zavisnik. E, sad će se sigurno mnogi iznenaditi, ali ja na satove nikad ne dajem velike svote novca, uglavnom su to komercijalne marke i podnošljive za svačiji džep. Mislim da se ne bih ljutio da mi neko pokloni neki dobar i preskup sat, ali za sada ja ne dam lovu za to.

foto: Ivan Vučićević

Šta je najskuplja stvar koju imaš u ormanu?

– Pa, kad sve saberem i oduzmem sve je skupo, jer nekako sve sam to ja. Moj stil je prepoznatljiv i izgrađivan godinama unazad. Pa, recimo da imam među patikama mnogo skupe modele, a i sa jaknama ne kaskam.

Da li najskuplje stvari koje imaš si sam platio ili su ti možda to pokloni koje si dobio?

– E, pa biću iskren najskuplje stvari sam dobijao uglavnom od prijatelja.

foto: Damir Dervišagić

I jesi li u fazonu da se ne ponavljaš kada su odevni predmeti za neke javne događaje u pitanju ili nemaš problem da ponovo obuješ iste cipele, obučeš isti sako?

– Nije mi nikakav problem da se pojavim dva puta u sličnim odevnim kombinacijama, ali uglavnom gledam da ne bude baš sve isto iskombinovano. Na velike događaje se trudim da budem uvek totalno drugačiji.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Espreso

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC