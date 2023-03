KATARINA GRUJIĆ KONAČNO OTKRILA: Evo zašto se pevačica u javnosti pojavljuje bez svog supruga, fudbalera Marka Gobeljića! (VIDEO)

Pevačica Katarina Grujić nedavno se pojavila na promociji pesme Amera Čengića Čenge i pružila novinarima Kurira odgovor na pitanje koje često intrigira javnost - zbog čega se često pojavljuje u javnosti bez supruga Marka Gobeljića.

Iako Marko nije iz ovog sveta i nije ljubitelj medijske pažnje, prema rečima Katarine, on je uvek ispoštovao njene obaveze, pa je tako stajao ispred novinara čak i kada se Katarina porodila. S druge strane, Katarina smatra da je to njen deo posla, dok to nije Markov deo i ne žali se na to.

01:40 KATARINA GRUJIĆ KONAČNO OTKRILA: Evo zašto se u javnosti pojavljuje bez svog supruga Marka Gobeljića!

- On to nije nikada javno ni krio. Marko nije iz ovog sveta i nije da mu sveta. Mada ispoštovao je svaki put. Kada sam se ja porodila on je stajao ispred 10 novinara i davao izjavu. Nije hteo, ali je ispoštovao zbog mene. Tako da ovo je moj deo posla, dok ovo nije njegov deo posla i ja se ne bunim - rekla je Grujić.

