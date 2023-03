"MILO BIĆE JE IZDAHNULO DAN PRED VENČANJE MOG SINA" Izvorinka o najtežim gubicima u životu: Srce mi je bilo raskomadano"

Izvorinka Milošević, za koju kažu da je nekrunisana kraljica vlaške pesme, za samo šest meseci izgubila je svoje najmilije: majku, oca i brata.

Oni su je zauvek napustili pre 14 godina, a sedam godina kasnije preminuo je i njen bivši suprug Miša Blam, s kojim ima sina Davida. Kako bi pronašla utehu, uzela je kućnog ljubimca - malu maltezerku Bebu, koja joj je, kako kaže, značila sve. Međutim, i ona je izdahnula i to na pevačicinim rukama.

- Pre 14 godina su mi za šest meseci otišli mama, tata i brat. Cela porodica. Ona je meni bila više od kučeta, više od ljubimca. Mi smo prebrodili najteže trenutke. Kad ti ode mama i tata u roku od šest meseci, a posle toga čuješ da ti je umro brat od otkazivanja bubrega, onda imaš samo dva načina kako da se izvučeš. To je da snažno kažeš: 'Čekaj, da li moj sin, pošto već nema oca (i on je preminuo, Miša Blam) ne zaslužuje da nema ni majku?'. Ne! I ja sam onda uzela Bebu. Moja kuca maltezerka je meni značila sve. I onda meni veterinar kaže da moja kuca ima sarkom. Mi smo nemoćni. Izdahnula je na mojim rukama i otišla. I onda paradoks... - pevačica nije uspela da zadrži suze dok je pričala o ovom teškom životnom iskustvu.

- Moja kuca je izdahnula, a sutradan, spletom okolnosti, bilo je venčanje mog sina. To je bilo planirano dugo, a ova koma s mojom kucom je trajala samo deset dana. Sutradan sam morala da se resetujem, da podignem glavu i nasmejem se, a srce mi je bilo raskomadano. Sabrala sam se i otišla na Davidovo venčanje, jer je zaslužio da ima nasmejanu majku. Uspela sam da se savladam, a onda je sve to prošlo i ušla sam u kuću i nije imao ko da me dočeka - ispričala je Izvornika i dodala da će je razumeti samo oni koji su imali ljubimce i shvataju tu bezuslovnu ljubav.

- Plakaću za njom i dalje, ali vreme će verovatno učiniti svoje. Ovo je vreme radosti zbog Davida, mog jedinca koji zaslužuje svu sreću ovog sveta, i tuge što me napustila moja družbenica. Ali tako je moralo da bude. Da jednu etapu mog života u kojoj su bila mama, tata, brat, otac mog deteta, koji su svi otišli, i moja najtananija žica, da me napusti i ona i da kaže - sada je kraj - rekla je pevačica.

Izvornka je 17 godina bila u braku sa Mišom Blamom. Uprkos velikoj ljubavi razveli su se, a muzičar je nekoliko godina kasnije preminuo.

- U mladosti sam bila velika zavodnica, svi su mi se udvarali, a Miša me nije primećivao. Bio je mrgud, ćudljiv, a ipak lep i s manirima. Onda sam ja odlučila da mu priđem s pitanjem: „Izvinite, da li vi pijete kafu?“, a on mi je bez osmeha rekao: „Da, pijem. Zašto ne?“ Uspela sam da mu donesem kafu i posle treće sam mu izmamila osmeh. Pekao me je na tihoj vatri, bio je nedostižan i tvrdio je pazar. Krio se iza maske, a u stvari je bio jedan topao čovek. Morala sam jako da se borim za njega - rekla je Izvorinka i dodala da se brak dogodio na njenu inicijativu.

