"ZA ĐANIJA SAM INSTITUCIJA, KRENUO JE BICIKLOM NA RUSIJU" Mitar Mirić žestoko uzvratio na Trajkovićeve uvrede da je PROPALA BUDALA

Poslednjih nekoliko dana na estradi bukti pravi rat između Radiše Trajkovića Đanija i Mitra Mirića.

Đani je kolegu žestoko isprozivao i izvređao u jednom intervjuu. Iako je planirao da se ovim povodom ne oglašava, Mitar je ipak odlučio da preko Kurira odgovori kolegi u svom stilu i time stavi tačku na sukob.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

- Nemam ništa protiv tog čoveka. On se navrzao na mene još odavno. Umesto da mi se izvini, on me i dalje napada i vređa. Đani je opsednut mnome! Ne znam zašto to radi. Sigurno je ljubomoran i zavidi mi na uspehu. Čujem da peva moje pesme na svojim nastupima. On peva 50 posto mojih pesama jer on nema svojih hitova. Preporučio bih mu da još uči moje pesme, jer ih još nije savladao. Priča da sam budala i da sam propao. Nikad se nisam zakačio ni za koga, pa ni za njega. Kaže da mu se nekad javim, a nekad ne javim... Ja njega ne viđam, valjda on treba meni da se javi. Mitar je institucija za njega! Ne volim to da kažem, ali to je tako. Nek se i on održi 40 godina kao što sam ja. Gde će on biciklom na Rusiju! To je sudar Davida i Golijata. Poštujem svačiju karijeru. Gde bi išlo da ja napadnem, na primer, pokojnog Tozovca - poručio nam je uz osmeh Mitar.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Đani nije birao reči o Mitru, te već duže vreme estradom kruži priča da folker ne može da podnese starijeg kolegu.

- Mitar Mirić je propao odavno i cela njegova karijera. On je obična budala! Prvo priča sa mnom, imamo super odnos, a već u sledećem trenutku me napada što mu se ne javljam, a on prvi to radi! Čovek ima dobre pesme, to sve stoji i redovno ih pevam na tezgama. Međutim, ima tih kolega koji na sve misle, samo ne na karijeru. Mitar se bavi time šta rade klinci, šta rade Buba i Džala. To komentariše umesto da gleda svoja posla! Kad smo bili u jednom hotelu, njega ne bi niko primetio da ja nisam bio tu - ispričao je Đani.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/A. Panić

