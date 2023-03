"POMOGLA MI JE I NIKADA MI NIJE TRAŽILA NOVAC!" Bivši takmičar ZG o Đurišićki i AFERI MITO: Otkrio sve detalje iza kamere

Nikola Ajdinović Šećer jedan je od onih "Zvezdi Granda" koji je iskoristio svoje učešće u ovom takmičenju, te je vrlo tražen po regionu i za njegov nastup se uvek traži karta više, iako nije odneo pobedu u sezoni kada se borio za ovu laskavu titulu.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kao jedan od nekadašnjih takmičara, koji je vrlo dobro upoznat sa dešavanjima iza kamere i kako stvari funkcionišu sa mentorima tokom priprema za nastup i on je prokomentarisao aferu "mito" u "Zvezdama Granda".

Nikola je u potpunosti na Snežaninoj strani i tvrdi da mu je ona puno pomogla tokom takmičenja i da mu za to nikad nije tražila novac.

foto: Zvezde granda, Damir Dervišagić

- Snežana Đurišić je jedna velika duša, mnogo, mnogo mi je pomogla tokom takmičenja. Uvek svakom kandidatu da dobar i iskren savet. Nije žena od skandala. Ja kada sam se takmičio, nisam imao novac, skupljao sam novac da dođem do Beograda. I od koga da se traži novac? To je baš jedna strašna stvar koja joj se desila. Ali, ona je jedna jaka žena i sve će to da izdrži - rekao je za "Express" Nikola.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Podsetimo, u medijima je kao bomba odjeknula vest da je kandidat šoua "Zvezde Granda" Dušan Vukadinović, koji je ispao iz takmičenja, optužio članicu žirija Snežane Đurišić da mu je tražila novac kako bi prošao u sledeći krug, što je ona demantovala i podnela tužbu protiv njega i njegove majke Nate.

Kurir.rs/Express.ba/A.P.

Bonus video:

01:07 ACA LUKAS MI JE PRVI POSLAO PORUKU Snežana Đurišić šokirala sve u STUDIJU, evo šta joj je pevač napisao