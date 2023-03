UDAJE SE MILENA KAČAVENDA! Nakon razvoda od žestokog momka pronašla svoju MIRNU LUKU, ovo su svi detalji

Milenu Kačavendu javnost je upoznala kada je istupila u medije ne bi li stala u zaštitu svoje kume i prijateljice Ane Ćurčić, učesnice aktuelne sezone "Zadruge", a zbog njenih stavova i načina izlaganja istih ljude je sve više počeo da intrigira njen privatni život.

Sada je javno otkrila da se udaje.

foto: Printscreen Amidži šou

- Istina je! Nisam odlučila ja ništa, ništa ne znam, to je iznenađenje. Ja sam ozbiljna riba, čovek se ženi sa kumom internacionale, pa se to krije od medija... Moramo da se hajdujemo (skrivamo), što bi rekla deca - našalila se kuma Milena, koja je potom priznala da ni ona sama ne zna kada će tačno stati na "ludi kamen".

foto: Printsreenn Amidži šou

- On je to organizovao tako da to bude iznenađenje za mene, ja moram samo da se javim i kažem:"Da, tu sam", pa gde god bila. Možda dođu sad po mene ovde - ispričala je Kačavenda u emisiji "Amidži šou", a Ana, koja je u "Zadruzi", ne može ni da nasluti šta se dešava.

Podsetimo, Milenin bivši suprug je jedan od nekadašnjih vođa voždovačkog klana Srđan Kačavenda. On je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić