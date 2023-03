"NISAM MOGLA NI DO TOALETA DA ODEM" Slađana Milošević tvrdi da je prošla kroz agoniju: Bila sam zaključana, sve stvari su mi uzeli

Slađana Milošević se smatra ikonom novog talasa osamdesetih godina, koja iza sebe ima zavidnu karijeru na rok sceni, ali je često bila i osporavana zbog svog ekscentričnog izgleda.

Ona je sada govorila o svojoj karijeri koja je bila veoma turbulentna, ali o nedavnom zdravstvenom stanju zbog kojeg je završila u bolnici.

foto: Nemanja Nikolić

- Rodila sam se sa imunološkim defektom i ceo život imam problem sa ljudima koji imaju neku vrstu infekcija. Zato sam i odsustvovala sa scene često. Kada sam završila u bolnici, jako me zabolelo to što mi se dogodilo, jer sam oko sebe gledala i druge ljude. Moja različitost odbija ljude i tera ih ka mržnji. Slava me je u nekim momentima štitila, ali u ovom vremenu mi je odmogla. Imam zdravstveni problem zbog kog moram da odlazim na bolničke tretmane, jer lekove moram da uzimam intravenozno i često sam hospitalizovana. Poslednji put, kada sam primljena u bolnicu, doživela sam veliko poniženje i vređanje. Odveli su me na intenzivnu negu, kojoj ne pripadam, zato što sam ja pokretni bolesnik, a dobro znamo ko leži tamo. Iako sam očekivala da ću se vratiti na odeljenje na kome sam bila. Bilo mi je jako teško da trpim verbalne uvrede. Jedna mlada medicinska sestra mi je izgovorila rečenicu: „Ajde sad da nam pevaš“, dok druga odgovara: „Ne daj Bože, da nam ona peva. To je osoba koju ne želim u svojoj blizini“. Ja sam bila iznenađena, jer ja poštovanje imam prema svima i ne dozvoljavam da me neko tako oslovljava. Ja sam neko ime u ovoj državi i dobila sam priznanja za sve što sam uradila – tvrdi Slađana Milošević u dahu i nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić

- Potpadam pod nekim tretman gde mi je zabranjeno da izlazim iz sobe, čak sam bila zaključana dva dana. Sve stvari su mi uzete, od cipela do telefona. Mole me da ostanem u bolnici iz ne zna se kog razloga. Jedna jedina analiza je rađena, zbog koje je bilo potrebno da ležim. Obećano mi je da ću biti na tom odeljenju dan i da će me vratiti na moje odeljenje, da mogu da šetam i da se ponašam normalno. Šest dana mi je bilo zabranjeno da sama obavljam fiziološke potrebe, a nakon toga sam odlučila da samoinicijativno napustim bolnicu. Učinjeno mi je veliko zlo – navodi pevačica.

Slađana Milošević, osamdesetih godina važila je za jednu od najlepših žena na rok sceni, pisalo se da je njen uticaj bio toliko jak, da su obožavaoci pokušavali i da izvrše samoubistvo. Pevačica je potvrdila ove navode i otkriva da je u jednom trenutku zbog tih dešavanja, prekinula da se bavi muzikom.

foto: Dragan Kadić

- Nažalost, jedan se jeste ubio. Tada sam prekinula turneju i upisala se na veterinarski fakultet. Nisam se uopšte bavila muzikom više – zaključila je legendarna pevačica u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

Podsetimo, u izjavi za Kurir pevačica je priznala da je na sopstevnu odgovornost odlučila da napusti zdravstvenu ustanovi, gde je nedavno bila na lečenju.

