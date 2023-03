VELIKI KREVET, TAPET LAVA I ZLATO! Jovana Jeremić dala čitavo bogatstvo za stan na Dorćolu, a sada otkrila kojem kutku se RADUJE

Jovana Jeremić nedavno je kupila stan u centru grada, u koji će s ćerkicom Leom useliti krajem ove godine, a tim povodom otkrila je kako teku radovi u novom stanu i kom kutku se najviše raduje.

foto: Kurir Televizija

- Oduvek sam bila kapitalista, i znala sam da ću jednog dana sve što zaradim ulagati u nekretnine. Ovo je već drugi stan koji imam u svom vlasništvu, pa bih slagala kada bih rekla da nisam ponosna. Ispunjava me da radim na svakom detalju svog kutka, a to je glavni razlog što sam s majstorima kad god mi to dozvole poslovne obaveze. Iako sam zbog ovog stana ostala dekintirana, ne žalim. Kad god mi se ukaže prilika da kupim nekretninu, ja ću je kupiti. Današnje žene pate od markiranih torbi i cipela, mene zanimaju stanovi i ulaganja u budućnost - navela je voditeljka, koja se ne obazire na priče da joj je nekretninu kupio tajanstveni moćnik.

foto: Kurir Televizija

- Nisam lažni moralista, pa da kažem da mi ne bi bilo drago da sam dobila nekretninu od partnera, ali to nije istina. Kupila sam je svojim radom, znojem, trudom. Moje ruke su prljave od rada, ali mi je duša čista. Nikada nisam manipulisala vaginom iako sam mogla nebrojeno puta. Moj sledeći emotivni partner će biti moćniji i finansijski jači od mene i dok ne nađem takvog, ostajem sama - navela je Jovana, pa dodala da pravi posebnu spavaću sobu koja će jasno prikazati njenu strastvenu stranu i ljubav prema s*ksu.

foto: Kurir Televizija

- Moju spavaću sobu krasiće ogromni tapet lava koji predstavlja mene. Spušten plafon, prigušena svetla na podešavanje, veliki krevet i zlatni detalji učiniće je idealnom za vođenje ljubavi. Pošto nemam kombinacije, seks u mom slučaju predstavlja čin kada se cela predam, dušom, srcem i telom. Iako moja energija jasno pokazuje da sam strastvena žena, potrebno mi je vreme da se nekom predam u svakom smislu te reči. Kada se to desi, nastane magija koja pršti na sve strane. To je ta razmena energije kojoj težim i jedina na koju pristajem. Ovaj moj kutak će jasno pokazati koliko je za mene s*ks intiman i važan čin, pa jedva čekam da se radovi privedu kraju - kazala je Jovana.

foto: Kurir Televizija

I dok čeka gospodina savršenog, Jovana ne krije da se poslednjih meseci čak nekoliko muškaraca bori za njenu ljubav.

- Imam nekoliko ozbiljnih udvarača, i puštam ih da se lavovski bore koji će da osvoji moje srce. Nigde ne žurim, ponekad odem na ručak i uživam u pažnji koja mi je pružena. Otkako sam javno rekla da me zanimaju samo samostalni, moćni, slobodni i oslobođeni muškarci, samo takvi su počeli da me muvaju - zaključila je voditeljka.

Kurir.rs/Alo

