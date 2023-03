TANJI SAVIĆ RODITELJI BRANE VEZU SA 11 GODINA MLAĐIM MUŠKARCEM?! Evo odakle se zbog nje preselio u Srbiju i kako su se upoznali

Prema pisanju medija, pevačica Tanja Savić ima novog dečka i to 11 godina mlađeg od nje. U pitanju je izvesni Muhamed B. pored koga je pevačica zaboravila na bivšeg muža Dušana Jovančevića, s kojim je imala velike probleme oko starateljstva.

foto: Printscreen/Grandonline

Tanja i on su već nekoliko meseci u emotivnoj vezi, a koliko je stvar ozbiljna, govori i činjenica da se Muhamed zbog nje iz Amerike preselio u Beograd. Ono što jedino kvari pevačicinu sreću jeste to što su njeni roditelji navodno protiv ove veze, te Savićkina majka Živana ne priča sa ćerkom zbog njenog izabranika.

foto: Damir Dervišagić, ATAImages, Shutterstock, Ilustracija

- Tačno je da Tanja ima novog dečka Muhameda i da je on 11 godina mlađi od nje. Rodom je iz Bijeljine, a živi u Americi. Upoznali su se u Americi kada je ona prošle godine bila na turneji. Nakon toga su bili u svakodnevnom kontaktu, on je baš odlepio za njom - kaže izvor blizak pevačici i otkriva da su vezu ozvaničili pre nekoliko meseci, ali da ona ne želi javnost da sazna za to, kao ni njen bivši muž.

foto: Premijera vikend specijal

- Muhamed je veoma pažljiv dečko i brzo je osvojio Tanjino srce. U početku se dvoumila da li da se upusti u vezu s njim, ali se onda i ona zaljubila. Koliko im je veza ozbiljna i koliko je njemu stalo do nje, govori i činjenica da je zbog Tanje došao u Beograd. Živi blizu centra i sada je zapostavio poslove preko pošto baš dosta vremena provodi u našoj prestonici. Njih dvoje se ne odvajaju, čak je prati i na nastupe, ali zbog medija su dolazili odvojeno.

foto: Premijera vikend specijal

Međutim, nije sve tako bajno pošto se Tanjini navodno protive njenoj vezi s Muhamedom, te je prinuđena i od porodice da ga krije, što joj veoma smeta.

- Taman kad je pomislila da je sve uredu i kada je Muhameda upoznala s njenima, naišla je na novi, neočekivani problem. Ono što je veoma interesantno jeste to da su njeni roditelji protiv te veze jer je on muslimanske veroispovesti. To Tanji uopšte ne smeta i pokušala je majku Živanu da ubedi da prihvati njenog novog partnera, ali ona neće ni da čuje za njega. Živana je otišla toliko daleko da se zbog Muhameda i svađala sa ćerkom. Roditelji joj baš brane i ona sada i od njih krije da su i dalje zajedno - završava izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, pevačica je jednom prilikom priznala medijima da je neko osvojio njeno srce, te da od njega dobija skupocene poklone i istim se hvali na sva usta.

- Ova ogrlica i ove minđuše imaju veliku simboliku i baš su mi važne. Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih volela da se o meni i mom emotivnom partneru priča javno - rekla je Tanja nedavno.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

09:48 Tanja Savić o nasilju nad ženama, novoj ljubavi i povratku u školu