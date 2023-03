UROŠ ŽIVKOVIĆ PEVAO ESKOBARU NOĆ PRED SMRT! Pevač zaradio 20.000 EVRA bakšiša, ispunjavao mu sve muzičke želje

Uroš Živković pevao je na privatnoj proslavi na kojoj se našao i Ranko Radošević, zvani Eskobar, samo noć pre nego što je brutalno ubijen. Niko tada od prisutnih nije mogao ni da pomisli niti nasluti da je to veče Uroš Ranku ispunjavao poslednje muzičke želje, a ovaj mu dao preko 20.000 evra bakšiša.

Prema pisanju domaćih medija, proslava je bila organizovana za uži krug ljudi, a Radošević je to veče bio izuzetno raspoložen i Urošu je dao brdo para. Takođe, i ostali gosti su kitili pevača, ali niko kao Eskobar to veče nije davao na muziku.

foto: Printscreen/Instagram

- Okupilo se to neko društvo, koje gotovo uvek kad se sretne ostane do zore. Pozvali su Uroša Živkovića da peva jer, pored toga što ga svi vole kao pevača jer je jedan od onih s estrade koji se svrstava u krug patriota, on je s njima i privatno dobar. Zaseli su, bila je to lagana večera, piće, a kasnije je došao i Uroš, te se, na kraju, sve odužilo i ostali su do ranih jutarnjih časova - počinje priču izvor i objašnjava da je Živković atmosferu podigao do usijanja, a i alkohol je učinio svoje, te su svi bili izuzetno raspoloženi:

foto: Printscreen/Instagram

- Živković je pevao cele noći, oni su poručivali pesme, a Radošević je bio, kao i uvek, široke ruke. Dao mu je, najmanje, 20.000 evra bakšiša za tih nekoliko sati. Delovalo je da je svaka naredna pesma Radoševića pogađala više od prethodne. Možda i nije iznenađujuće s obzirom na činjenicu da je Živković i privatno bio blizak s tim krugom ljudi, pa, što bi se reklo, zna ih u dušu - objašnjava izvor i dodaje da tada niko nije ni slutio da će Radošević samo dan posle toga biti ubijen.

foto: Kurir televizija

Posvetio pokojnom Eskobaru pesmu na nastupu u Štutgartu Da je Živković bio blizak sa Rankom Radoševićem, govori i činjenica da je na njegovom nastupu od pre dve večeri, u jednom klubu u Štutgartu, u Nemačkoj, Živković nekoliko pesama posvetio pokojnom prijatelju. Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako Živković peva pesmu "Čuvaj mi se, sine" Baje Malog Knindže, gde se u rečima pomenute pesme krije određena simbolika - "a ti nisi naučio nikom robovati, za Ranka", čuje se na snimku kako poručuje Živković. Opis koji stoji preko celog snimka nosi i direktnu poruku. - Mnogo emotivan trenutak. Svi u jedan glas... Za Ranka - piše na pomenutom snimku. Živković je u izvođenju promenio reči pesme, što ukazuje na to da su ubijeni Radošević i on bili veoma bliski. - Čuvaj mi se, Ranko, stara majka kuka, svaka bi fukara da ubije vuka - zapevao je pevač, poljubivši ruku i podižući prst i glavu ka nebu.

Uroš je potvrdio da je poznavao pokojnog Ranka, ali nije želeo mnogo da komentariše njihovo prijateljstvo.

- Tačno je da sam poznavao Ranka, ali to su privatne stvari i o tome se ne priča iz mnogo razloga. Iskreno, nije mi prijatno da pričam o tome, pogotovo ne sada, hvala na razumevanju - rekao je kratko Živković.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:50 aleksandra mladenovic