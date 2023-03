ILDA ŠAULIĆ SNIMA PROJEKAT POSVEĆEN ŠABANU: Četiri godine skupljam hrabrosti za ovo (FOTO)

Pevačica Ilda Šaulić odlučila je da će pesme pokojnog oca, legende narodne muzike Šabana Šaulića prepevati u novom aranžmanu, te će ih publici predstaviti u novom ruhu.

- Četiri godine merim svaki korak i skupljam hrabrost za ovo. Znam da nikada niko kao ti neće svojim glasom donositi najlepše emocije, ali želim da ti i na ovaj način odam počast. Možda bi ovaj projekat za tebe predstavljao iznenađenje, ali ovi vrhunski umetnici koji su me podržali i ja smatramo da tvoja dela zaslužuju da budu sagledana iz jednog novog, potpuno drugačijeg ugla... Sve vreme mi je tvoj lik pred očima, i tvoj glas u glavi i samo u jedno sam sigurna: sve će biti urađeno tako da bi ti bio ponosan. Voli te tvoje ćerka najviše na svetu - napisala je Ilda.

Ilda je nedavno gostovala u emisiji "Puls Srbije" kod Ivana Gajića na Kurir televiziji i otkrila da često peva tatine pesme na nastupima.

- Pevam, da i to vrlo često. To je postao standard na mojim gostovanjima i uvek je ta reakcija na njegove pesme fenomenalna. Ljudi poštuju, vole i pevaju iz sveg glasa i zbog toga sam mu na neki način i bliže. Pesma je moj život i na neki način zahvalna sam što sam počela da se bavim istim poslom kao moj otac. To je ta neka naša spona koju smo imali nas dvoje poslednjih godina - rekla je Ilda.

