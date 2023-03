"BRIGA ME I ZA NJU I NJENOG DEČKA" Tanjina majka besna na ćerku zbog nove veze, bivši muž ogorčen: JADNA MOJA DECA KO IM JE MAJKA

Vest da je Tanja Savić ponovo srećna u ljubavi stigla je i do njenog bivšeg muža Dušana Jovančevića, koji živi i radi u Australiji, ali se nimalo nije obradovao kad je čuo da je njegova nekadašnja supruga zaljubljena.

On nije detaljno upoznat s ljubavnim životom bivše drage, ali ipak o tome ima svoj sud i stav. Kako nam je poručio s dalekog kontinenta, njega ne zanima šta pevačica radi s drugim muškarcima, ali ne može da ostane imun kada se takve informacije pojave u medijima i to zbog njihove dece koje žive s majkom u Srbiji. Njih dvoje nisu zajedno poslednjih pet godina i ne komuniciraju, ali i te kako jedno drugo potkače putem sredstava javnog informisanja.

Nakon što je Tanja sama priznala predstavnicima medija da je zaljubljena, srećna i ispunjena u ljubavi, novinari su istraživali i došli do saznanja, koja doduše još uvek nisu zvanično potvrđena. Navodno, pevačica je u vezi sa jedanaest godina mlađim muškarcem, izvesnim Muhamedom B. iz Bijeljine, a koji se zbog pevačice preselio iz Amerike u Beograd.

- Može se reći da je moje srce zarobljeno. Osvojio je i on mene i ja njega. Ne bih volela da se o meni i mom partneru priča javno. Stiglo je proleće, sve se budi, pa i naša srca. Priznajem, zaljubljena sam. Osvojio me jedan sjajan muškarac od kojeg sam dobila ogrlicu i minđuše za rođendan. One imaju veliku simboliku i baš su mi važne - pohvalila se nedavno Tanja medijima.

Tim povodom najpre smo kontaktirali s Jovančevićem. Detaljno smo mu objasnili detalje navodne nove ljubavi njegove bivše supruge, na šta je on ostao zaprepašćen:

- Jadna moja deca ko im je majka. Toliko mogu da vam kažem i ni reč više. Sve vam je jasno - rekao je on.

S druge strane, novu Tanjinu ljubav navodno ne podržava ni njena majka Živana Savić. Tako je i delovala kada smo je pozvali da nam prokomentariše emotivni status svoje starije mezimice. Nažalost, pevačicina majka nije bila raspoložena da priča o tome.

- Briga me i za Tanju i za njenog dečka. Ne morate tim povodom više da me zovete. Nemam šta da vam kažem. Takve stvari me ne zanimaju. Imam ja preča posla. Šta me briga da li se i s kim zabavlja moja ćerka - bilo je sve što je Živana želela da kaže.

Tanja Savić se, nažalost, po običaju ne javlja na pozive, pa nismo uspeli da dobijemo komentar na ovu temu.

