PEVAČICA OSULA DRVLJE I KAMENJE PO BIVŠEM MUŽU IVANE ŠAŠIĆ: "Poznajem ga u SASVIM drugom svetlu, možda je to njegov način..."

Pevačica Aleksandra Tadić Cipka koja je govorila o najnovijim dešavanjima u Zadruzi, gde se dotakla i Bojana Simića Bokija, bivšeg muža Ivane Šašić, inače njene drugarice.

- Poznajem ga u drugačijem svetlu. Znam ih oboje dok su bili u braku... Oni su se ljudi razišli, i zamerila sam mu komentarisanje Ivane u lošem kontekstu. Kod mene tu ima jedan veliki minus, to nije džentlmenski. Možda je to bio negov način za opstanak u rijalitiju - rekla je Cipka u emisiji na Red Tv.

Ivana je moja dobra drugarica, i ja ne bih da zalazim u neku dublju privatnost, rekla je Cipka potom.

Inače, pevačica Ivana Šašić ne krije koliko je zgrožena ponašanjem svog bivšeg supruga Bojana Simića u rijalitiiju "Zadruga", najviše njegovim izjavama kojima privlači pažnju milionskog auditorijuma. U nedavnom intervju za Kurir, raskrinkala je njegov tajni plan.

- On je skovao plan da i mene uvuče u rijaliti igru, ali ja sam završila tu etapu u svom životu. Na račun mene planira i "Zadrugu 7", a u ovoj planira do finala da dođe, ali teško da će mu to poći za rukom - istakla je Šašićka za Kurir.

