PRIČA SE DA JE U DRUGOM STANJU, A NJEN MUŽ JE RANIJE BIO U BRAKU SA VODITELJKOM! Evo kako izgleda suprug Helene Topalović

Helena Topalović, ćerka pevača Milana Topalovića Topalka, navodno je trudna i ona i njen suprug Dragan Aleksić, kojem je u tajnosti rekla "da" u septembru 2021. godine, ostvariće se kao roditelji.

Ćerka Milana Topalovića Topalka postala je poznata na društvenoj mreži "Instagram", a njen životni stil sinonim je za luksuz. Egzotična putovanja, odeća po poslednjoj modi samo pokazuju da i sada, kada više nije smo tatina princeza, već i udata žena, živi život iz snova.

Naime, muž Helene Topalović, Dragan Aleksić, kako je pisao portal "24sedam" bogati je biznismen, koji u Dubaiju poseduje zgradu od čak 20 spratova.

Svoju suprugu obasipa skupim poklonima, a trudi se da zajedno, što češće borave na egzotičnim destinacijama.

Pre braka sa Helenom, Dragan je u braku bio sa nekadašnjom voditeljkom televizije "Happy" Jelenom Dimitrijević, sa kojom ima dete.

Ona je jednom prilikom otkrila da sa ocem njenog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka pevača Milana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima.

- Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom - rekla je Jelena jednom prilikom, pa otkrila kako je prihvatila saznanje da joj se bivši muž oženio Helenom.

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane.

