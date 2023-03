MANEKENKA POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK! Mina uživa u braku sa košarkašem, ovako blista u drugom stanju (FOTO)

Manekenka Mina Milutinović i košarkaš Nemanja Nedović će ove godine postati roditelji, a Mina će na svet doneti devojčicu.

Ona je sada na svom Instagram profilu objavila fotografije na kojima se vidi njen trudnički stomak.

Mina blista, a sada je pozirala bez šminke u opuštenom izdanju.

Mina i Nemanja su 2020. godine sklopili građanski brak i organizovali intimno slavlje u najužem krugu ljudi, a u avgustu 2022. venčali su se i u crkvi i napravili veliko svadbeno veselje.

- Mladi smo oboje, ali to je svakako životni cilj. Da li će biti uskoro ili će malo sačekati, videćemo. Kada bismo dobili sina, iskreno mislim da bi Nemanja preferirao da se bavi fudbalom, jer je Nemanjina neostvarena želja taj fudbal. Možda bi kroz to ostvario svoje želje. Ja ću prepustiti to deci, neka to bude njihov izbor. Šta god to bude bilo, uvek ćemo biti uz njih, naravno - rekla je ranije Mina, koja je potom dodala šta je ključ njihovog skladnog odnosa.

- Poverenje, razumevanje i lojalnost. To su jednostavno stvari koje su presudne - rekla je tada ona.

