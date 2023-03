NAKON AGONIJE VLADA PORODIČNA IDILA! Željko Šašić doživeo iznenađenje od ćerke Sofije na sred nastupa, ovo će PAMTITI CEO ŽIVOT!

Odnos Željka Šašića sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović i ćerkom Sofijom koju su dobili iz velike ljubavi, oduvek intrigira.

foto: Printscreen

Podsetimo, Sonji je, prema pisanju medija posvetio pesmu "Ona je priča života moga" u kojoj je i sama imala glavnu ulogu. On je potom otkrio da je njegova bivša trebala da glumi u još nekom od brojnih, ali do toga nije došlo.

foto: Printskrin/Jutjub

Pevač je u emisiji "Premijera" otkrio više detalja o svemu što zanima javnost, ali i šokirao iznenađenjem svoje ćerke.

- U životu shvatite da smo možda bili mladi, i nismo bili spremni na sve što brak nosi - rekao je Željko, pa se dotakao Sofije:

foto: Kurir televizija

- Tu je večeras... Nisam strog otac. Ona je dobro dete, to jeste, devojka. Večeras je tu sa pratnjom i društvom, imam tremu, nije me dugo slušala. Nije mi rekla da će doći, rezervisala je to bez mog znanja. Kao svaki roditelj joj skrećem pažnju na stvari koje je čekaju u životu. Znam šta su njene godine, i koliko god ona bila zrela, brinem - rekao je Šašić.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Pink.rs

