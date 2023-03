ISPLIVAO TAJNI RAZGOVOR ANĐELE I MARIJE KULIĆ! Đuričićeva otkrila na koji način je želela da POBEGNE IZ ZADRUGE!

Anđela Đuričić nakon haosa sa Zvezdanom Slavnićem pokušala je da pobegne iz Zadruge.

Iako joj to nije bio prvi put, dala je sve od sebe da napusti Šimanovce, ali bezuspešno.

Nakon što ju je obezbeđenje vratilo, potrudila se da "pobegne" od kamera i požali se Mariji Kulić i otkrije na koji način je pokušala da šmugne sa imanja.

U nadi da je neće snimiti kamere, požalila se na momke koji vredno rade svoj posao, a na društvenim mrežama je vrtoglavo počeo da se širi deo tajnog razgovora.

- Videla sam da su otvorena vrata, na kapiji. Izletim, pravo na drvena vrata! Prvo sam vikala pustite me, ali iza vrata jer su greškom ostavili otvorena. Rekla sam im da me puste, njih se ne znam koliko stvorilo. Počeli su da me vuku, zamisli. Ja sam krenula da da istrčim ali oni su me uvukli unutra - žalila se Anđela.

- Ne smeju da te puste, jer svi spavaju, mogu da dobiju otkaz.

