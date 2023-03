HIT UDARAC KAČAVENDE MOKI SLAVNIĆU! Milena na gnusne optužbe odgovorila smehom i izazovom "'VADI GA TATKO, DA GA JA NE 'VADIM"

Moka Slavnić, otac aktuelnog učesnika rijalitija Zadruga, Zvezdana Slavnića, već mesecima je u žiži javosti zbog sina koji ne prestaje da pravi haos.

foto: Kurir Televizija, Printscreen/Zadruga

Nakon prevare žene i rasturanja braka, stupio je u idiličan odnos sa Anđelom Đuričić koji je trajao sve do ulaska Ane Ćurčić.

Mesecima se iznosi prljavi veš iz zajedničkog života, a navodi o nasilju koje je trpela godinama su sve intenzivniji.

foto: PRINTSCEREN INSTAGRAM

Anina kuma, Milena Kačavenda, branila je njena prava i oglašavala se kao njen dugogodišnji prijatelj, ali i sukobila se sa Zvezdanovim ocem koji govori da ona ne priča istinu. Međusobno prepucavanje se nije zaustavilo ni do danas, kada je legendarni košarkaš osuo paljbu po njoj i izneo niz gnusnih uvreda.

- Milena je lečena alkoholičarka, opsednuta je mojom patkom. Kačavenda mrzi muškarce. Ana mi je predložila da me Milena zadovolji o*alno. Ona je imala želju da joj na*unim usta, pošto je guta*ica. Ana mi je to predložila, i pitala ako nećeš to, imajte normalni s*ks. Ta njena opsesivnost, non stop govori patka. U prvi njenom intervju je pričala da nemam patku među nogama. Iskren da budem za takve i nemam. Takve poput nje, moraju da plate. Nek gledaoci sami procene, ko je ona, a ko sam ja - izjavio je Slavnić.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Kačavenda, sada već dobro poznata po britkom jeziku, nije mu ostala dužna, te je za Kurir, kroz smeh progovorila o Slavnićevoj izjavi i izazvala ga na javni dvoboj:

- Za sina "Gla*ića" imam 37 dugih centimetara. Ako se merimo tatko i ja, ne znam ko kome tu može da po*uši?! Samo da obavestim: Dobila sam oružani list za jezik, pa neka se čuva! Da ga ne liznem tamo đe ga boli (Moram po crnogorskom jer je ipak sada crnogorski svekar) - izjavila je Milena za Kurir i dodala:

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- I dalje ga pozivam da se javno suočimo, pa možemo da ga izvadimo, ako ima herca. Bože, koliko me inspiriše ovaj čovek! Tatko me baš radi na emociju!

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Kurir.rs

Bonus video:

01:04 Moka Slavnić se obraća Kristijanu povodom ubistva Olivera Jovanovića!