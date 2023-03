ISPOVEST IVANA GAVRILOVIĆA O KRIMINALCIMA 90-IH: Sa njima si morao da budeš dobar ili te nema! Spomenuo i Marka Miloševića

Pevač Ivan Gavrilović posebno je bio popularan devedesetih, a sada se prisetio početaka i otkrio do sada nepoznate detalje.

Ivan se prisetio grupe „Katja“ koju je svojevremeno imao sa Acom Lukasom.

- Jeste, u srednoj školi, išli smo zajedno u građevinsku školu, tada se u Beogradu čulo za ‘Papa tango’ i tako dalje. On je mene pozvao i odlično smo se družili. Pozvao me je da pevam u njihovoj grupi pošto je njihov pevač morao da ide negde. I stvarno smo super napravili to, po školama su nas gotivili, klinke su nas gotivile. Imali smo jednu pesmu ‘Voleo sam tvoje oči’, pošto smo mi prvi izašli u etar 1994. godine, Željko Šašić i ta generacija, kad god smo se sreli posle pevali smo tu pesmu. Aca je svirao u Viktorijinoj grupi, bio je pravi roker - rekao je Ivan.

Osvrnuo se i na to što je bio „glavna faca“ u školi.

- Ma, to su bile divne ljubavi, svaka riba dobije po pesmu. Na zidiću uzmeš gitaru i sviraš, on (Lukas) uzme klavijaturu… Ludilo - priznaje pevač.

Kaže i da nikada nije voleo da se hvali time što je kantautor.

- Da, živimo u vremenu egoizma kada sve mora da se istakne, ali možda nije loše da se napomene. Bukvalno, od 99 pesama, možda imam jednu ili dve koje nisu moje od nekih devet CD-ova koje sam izdao. To je, onako, priličan broj…. Počeo sam da pišem kada sam bio četvrti osnovne, pa dobiješ korpu od neke devojke, pa pišeš tužne ljubavne pesme. Ja sam imao neviđen talenat, ali da nije bilo tih takmičenja i kulturnih sekcija da prepoznaju talenat ne bi ništa bilo, a i predstavljali smo školu, škola je bila na glasu, a ne danas da predstavljaju po nečemu drugom. Super je to bilo organizovano - ističe pevač.

Nije tajna ni da se družio sa „opasnim momcima“.

- Bilo je takvo vreme, sa svima smo se znali i sa svima si bio u kontaktu i nisi mogao da izbegneš kontakt, a i ja koji sam bio u javnom životu sam morao da imam kontakt sa njima, a i takvi ljudi su prepoznavala svakoga ko je prepotentan, pa su ga ‘sklanjali’. Mnogo su mi pomogli kada sam ušao na estradu, ja iskreno ne znam da li je iko imao problem. Kada god smo mi pevači ili glumci negde nastupali oni su voleli da budu tu, to je neverovatno. Davali su i novac i kola i svašta, kaže mi: ‘Vozi, matori, vrati kad budeš mogao’. To je bilo vreme kada su bile sankcije, kod nas je bilo mnogo kola, i ukradenih i svašta. Pevao sam jednom negde i čovek me uvodi u hangar i tu 30-40 kola, a kod nas je bilo posle ratno stanje, ja gledam šta je ovo, on meni kaže: ‘Uzmi, vozi’, to je bilo vreme šverca. Ja uđem u BMW i on mi skida moje tablice sa golfa i stavlja na BMW i ja kući tako - ispričao je on kroz smeh.

Otkrio je i koliko dugo je mogao da vozi taj auto.

- Koliko hoću. Posle odem, prodam ga, najbitnije je da su oni prepoznavali da sam bio muzičar, nisam bio kriminalac, nisam pucao sa njima, ja sam pucao iz gitare - kaže Gavrilović.

Dva puta je nastupao u klubu Marka Miloševića, sina nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije, gde nije mogao baš svako da nastupa. - Pevali smo, on drži diskoteku i ti odeš tamo i pita koliko treba, ti kažeš, sve normalno. Ne tražiš ti tu pare nikakve, ali su oni bili korektni, uvek oni daju. Pre je bilo mnogo više empatije, ako nemaš pare oni dođu i pitaju šta je bilo, ja kažem: ‘A, ispalili me tamo’, oni kažu: ‘Drži ovo dok ne sredimo to tamo’ i onda oni tamo isplate duplo i sve se znalo. Ljudi su bili u vajbu da ti pomognu. Danas, ja kada sam počeo da slušam te priče iza leđa: ‘Nemoj da ideš kod ovog, ovo-ono’, to pre nije postojalo, nisi smeo to pre da pričaš. Međutim, danas ljudi svašta dozvoljavaju sebi, pa imamo to da je svako nešto bitan, a najmanje je bitna muzika. Ja stvarno ne mogu da verujem da danas neko za nešto ne može da ispoštuje. Ja sam pevao po celoj Srbiji, Jugoslaviji, pevao sam i pred 100.000 ljudi, pevali smo za dobre pare i kada te vide tamo ko da je došao Majkl Džekson. Ostalo je to nešto i danas i ti klinci koji me gotive ili ti ljudi koji su odrasli uz moje pesme, pa su dali deci imena po meni. Ima jedan dečko koji se zove Ivan i igra sa mnom fudbal i kaže mi da je dobio ime po meni, ja kažem: ‘Kako po meni?’, pa kaže: ‘Tata i njegov drug te gotivili i rekli jedno drugom da kada dobiju sina zvaće se po tebi’, i ne samo on, nego mnogi - ispričao je pevač kroz smeh.

