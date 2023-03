"HTEO SAM TO DA URADIM I DOK JE BIO ŽIV" Ovu TETOVAŽU je Amidžić posvetio pokojnom Madžgalju, značenje će vam pokidati DUŠU

Danas se navršava sedam godina od smrti glumca Marinka Madžgalja. Taj 26. mart 2016. ostao je duboko urezan u srcima svih onih koji su voleli i poštovali ovog umetnika, a njegov odlazak posebno je teško pao TV voditelju Ognjenu Amidžiću sa kojim je Marinko bio jako dobar prijatelj i poslovni saradnik.

Amidžić je u znak sećanja na preminulog prijatelja istetovirao flamingosa na ruci, što simboliše popularnu grupu "Flamingosi" koju su osnovali na leto 2005.godine.

- Oduvek mi je bila želja da istetoviram flamingose. Razmišljao sam da to uradim još dok je Marinko bio živ, a sada je ta želja postala još jača. Taj flamingos ima značenje i veće od muzike. To je posebna ptica koja nosi egzotiku, asocira na udaljene predele. Sve to zajedno me nateralo da uradim tetovažu. Kada smo dali ime bendu, to je za Marinka i mene imalo poseban značaj - rekao je svojevremeno Amidžić.

Ognjen i Mariko su kao muzički duo, za kratko vreme, postigli veliki uspeh i snimili brojne hitove među kojima prednjače "Ludi letnji ples", pesma sa kojom su se predstavili na popularnom takmičenju Beovizija, "Obala" i "Ljubav".

- Najgori osećaj je bio taj što ti znaš da od toga nema ništa. Znali smo svi, barem po onome što su nam doktori rekli, ali držiš jedan promil mogućeg čuda. Kapirali smo se nas dvojica i u tim poslednjim pričama i tim nekim šetnjama koje smo obavljali, tada smo rekli sve. Nije ostalo nekih nedorečenih stvari, jer ti kada imaš, po mom mišljenju, to suštinsko kapiranje sa nekim, već smo se mi dobro upoznali, nije bilo više šta na tom polju da se kaže. Meni je samo žao što on nije uspeo da to predupredi ili otkrije u nekom možda ranijem stadijumu. Da li bi to uspelo da se reši ili ne... Ali, to je život i, bukvalno je, eto, to to. Bio je specifičan, mi smo se tu skapirali, mi smo 11 godina radili. Kada se družiš i kada radiš, jednostavno kada vidiš tu osobu u svim situacijama znaš kakav je - govorio je Ognjen.

