ZALJUBLJENA! Tea Tairović krije dečka već dve godine! Ivan se bavi kriptovalutama i jako je imućan

Tea Tairović važi za jednu od trenutno najvećih zvezda mlađe generacije s naših prostora, ali osim pesama koje snima i nastupa kojih ima pregršt, ne zna se mnogo toga o njenom privatnom životu.

foto: Privatna Arhiva

Pevačica nikad nije pričala o tome s kim je u vezi, niti je želela da otkriva identitet svojih momaka. Kad god su je novinari pitali da li je zaljubljena, odgovarala je da nije. Ali to nije tačno. Ekipa Kurira došla je do informacije da Teino srce već godinama greje izvesni Ivan K., koji nije poznat javnosti, ali je vrlo imućan. Ivan se dugo bavio privatnim biznisom, a danas se bavi trgovinom kriptovalutama. Kako se on sam hvali po gradu, njegov ljubavni odnos s pevačicom traje već dve godine, pa mu je ona zato specijalni gost na rođendanima bila i prve godine kad su se upoznali, tačnije 2021, a i sledeće 2022, što se može videti i na fotografijama koje je on objavljivao sa svog rođendana.

foto: Instagram/tea_tairovic

Kako smo čuli od našeg izvora, Ivan se hvali u društvu kako Tairovićeva sve svoje slobodno vreme provodi s njim, ali da je jako posesivna, ljubomorna i da mu ponekad zbog toga odnos s njom i nije prijatan. Na fotografijama na društvenim mrežama koje on objavljuje vidi se da živi luksuznim životom, pa su glavni separei po klubovima, flaše skupog šampanjca, firmirana garderoba i luksuzne destinacije njegova svakodnevica. Ono što je dodatno zanimljivo u ovom slučaju jeste da je u njihov odnos upleten ni manje ni više nego nekadašnji rijaliti učesnik, a sada voditelj i pevač Bora Santana, koji ih je i upoznao. Pozvali smo za komentar Boru, koji se trenutno nalazi na Malti, a na pitanje o Tei i Ivanu rekao nam je:

- Tačno je da smo radili zajedno njegov rođendan. Ja njega znam mnogo dugo, samo mi nikad nismo pričali o tim stvarima ko je s kim, ali ako se on hvali po gradu, onda je najbolje da s njim kontaktirate. On je imućan čovek, tako da je sve moguće.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, mlada pevačica skoro je progovorila o emotivnom životu. Kao i uvek, i tada je pričala da je sama i da nije zaljubljena.

- Nemam sreće u ljubavi, ali imam sreće u novcu. Mogu za sebe da kažem da sam srećna osoba, iako me ljubav neće. Baš nemam sreće u ljubavi, ali mora nešto da ne štima. Ne priželjkujem za sada da se udam i obučem belu venčanicu, a ne daj bože ni da se zaljubim. To bi me ubilo i dokrajčilo. Zatvorili bi me zauvek. Kakvo crno zaljubljivanje, želim samo da uživam u svom životu. Rad je zapravo moje najveće zadovoljstvo i satisfakcija - rekla je Tea nedavno za medije.

Pevačica nam se nije javljala na pozive, a do broja telefona njenog emotivnog partnera nismo uspeli da dođemo.

Marko Jović

03:20 LEGIJA NIJE VOLEO KONOBARE SA MINĐUŠOM Čovek koji je služio Ulemeka otkrio kakav je privatno JEDNOM JE DOŠLO DO ŽESTOKE PUCNJAVE