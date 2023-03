RAT NE PRESTAJE! Elena optužila Marinu da glumi žrtvu, ona joj uzvratila: Udaraš na nešto što je sveto! Oglasio se Joca Stefanović

Pevačice Elena Kitić i Marina Cvetković poznatija kao Mahrina ušle su u sukob zbog navodne krađe Elenine pesme "Fobije". Pevačice su se javno oglasile putem Instagrama, a potom se umešao i njihov kolega Joca Stefanović, koji je takođe kompozitor pomenute pesme.

foto: Dragana Udovičić, Nenad Kostić

- Zdravo Marina. Prvo, nisam znala da je pesma posvećena tvojoj bliskoj osobi i jako mi je žao što si doživela taj gubitak. Što se pesme tiče, sve što sam mogla da čujem je da me pesme jako potseća na moju, da je u istom bpm-u i da ima identičnu gradaciju. Jovan Stefanović i ja smo proveli 3 meseca praveći ovu pesmu jer za takvu pesmu je potrebno vreme i puno rada, to bi ti trebala da znaš obzirom da pišeš svoje pesme koliko sam razumela. Spot smo takođe snimali moji prijatelji i ja i trebala bi takođe da znaš koliko je truda i novca potrebno. Radimo isti posao i lepo je inspirisati se drugim ljudima, kao što svi mi radimo, ali ovo je isti spot samo drugi karakter, ljuti me što se braniš na način na koji se braniš i praviš žrtvu od sebe, akcenat ne treba da ti bude nečija smrt i opravdanje zašto si nekoga maksimalno iskopirala i da nam bude glupo da kažemo bilo šta nakon toga. Pošto pričaš na Tiktoku i skupljaš simpatije moram i ja da ti odgovorim. Toliko od mene stavljam tačku na ovu temu jer mi je ovo sve previše. Ko me razume, razumeće - napisala je Elena na šta joj je Mahrina odmah odgovorila:

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Mene ljuti što i sada kada znaš kako je nastala pesma, nastavljaš da me nazivaš žrtvom, ne uzimajući u obzir to da sam tako reagovala jer je na ovaj način udareno na ono što je meni sveto. Želim ti sve najbolje i nastaviću da slušam tvoje pesme - napisala je Mahrina uz emotikon srca.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Nakon toga oglasio se i Joca Stefanović koji je komponovao numeru zajedno sa Elenom.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Siguran sam da je inspiracija bila pesma "Fobije" ali dajte ljudi da inspiracija bude samo pokretač za nešto novo a ne da postane kopija nečijeg truda i rada. Kao što je Elena rekla, ko razume, shvatiće. A jako je očigledno šta treba da se shvati. Budite kreativni - zaključio je Joca.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:15 MILETOVA NASLEDNICA ZAVELA JAČI POL KOMBINACIJOM KOJA OTKRIVA MNOGO: Elena Kitić otkrila grudi, stomak i zategnutu ZADNJICU!