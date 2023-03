GOCA LAZAREVIĆ JE U 32. GODINI OSTALA BEZ MOGUĆNOSTI ZA POTOMSTVO! Pevačica otkrila sa čime se borila i koji su SIMPTOMI

Pevačica Goca Lazarević ispričala je nedavno da se sa samo 32 godine života suočila sa menopauzom.

Menopauza, medicinsko stanje koje pogađa žene starije od 50 godina, zadesilo je pevačicu u ranim tridesetim, a uzročnik je, kako Goca kaže - stres.

- Sa 32 godine sam ušla u menopauzu. Srećom sam rodila decu pre toga. Mislim da je uzročnik toga stres. Ono što je neprijatno u tom dobu je to iznenadno, neprekidno znojenje. Adrenalin jako radi. To je vrlo neprijatno pred publikom, kamerama, ali živ se čovek na sve navikne. Tek kada sam imala 40 godina su mi skrenuli pažnju na to. Veštački su mi tada izazivali ciklus sve do 50 godine života, hormonskom terapijom. Plašila sam se da mi se ne promeni glas, to mi je bio neki osnovni problem i briga. Živela sam u velikom stresu, mislila sam samo kako da prevaziđem taj problem - ispričala je Goca u emisiji "RTS ordinacija".

Tokom hormonske terapije koju je primala, primetila je da su joj se pojavili problemi sa kostima.

- Jedino što sam primetila je da nemam valunge. Plašila sam se, jer sam sklona kostoboljama, lomila sam mnogo puta kosti nakon te 32 godine - kaže Goca.

Simptomi menopauze Simptomi menopauze obično se javljaju u periodu od 45 do 55 godine, a žena će znati da je ušla u menopauzu ako prođe najmanje 12 meseci od poslednje menstruacije. Neki od simptoma su: - Valunge - Neredovne menstruacije - Noćno znojenje - Česte promene raspoloženja - Smanjen libido - Glavobolja - Vrtoglavica u perimenopazi - Inkontinencija urina - Bol u grudima - Vaginalna suvoća - Svrab - Bolovi u zglobovima i napetost u mišićima - Osteoporoza - Promene ukusa hrane - Nadimanje i druge promene varenja - Umor - Poremećaj sna

